https://ria.ru/20210821/pobeg-1746676860.html

Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии

Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 21.08.2021

Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии

В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:12

2021-08-21T15:12

2021-08-21T19:26

происшествия

заиграевский район

следственный комитет россии (ск рф)

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера, сообщили в правительстве республики.Ранее стало известно о задержании троих: Александра Расова, Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева.О побеге осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района, стало известно сегодня утром. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена", к поискам подключили бойцов ОМОНа и СОБРа. За информацию о беглецах власти пообещали вознаграждение.

https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html

заиграевский район

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2021

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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара. 2021-08-21T15:12 true PT1M48S

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происшествия, заиграевский район, следственный комитет россии (ск рф), побег осужденных из психдиспансера в бурятии