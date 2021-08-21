https://ria.ru/20210821/pobeg-1746676860.html
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии - РИА Новости, 21.08.2021
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии
В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:12
2021-08-21T15:12
2021-08-21T19:26
происшествия
заиграевский район
следственный комитет россии (ск рф)
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера, сообщили в правительстве республики.Ранее стало известно о задержании троих: Александра Расова, Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева.О побеге осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере в селе Новая Брянь Заиграевского района, стало известно сегодня утром. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии объявили план "Сирена", к поискам подключили бойцов ОМОНа и СОБРа. За информацию о беглецах власти пообещали вознаграждение.
https://ria.ru/20200923/pobeg-1577645915.html
заиграевский район
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РИА Новости
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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии
В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.
2021-08-21T15:12
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, заиграевский район, следственный комитет россии (ск рф), побег осужденных из психдиспансера в бурятии
15:12 21.08.2021 (обновлено: 19:26 21.08.2021)
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии
Задержаны все семеро преступников, сбежавших из республиканского психдиспансера в Бурятии