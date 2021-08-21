https://ria.ru/20210821/pobeg-1746675539.html

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021

В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера

Полиция задержала третьего из семи преступников, бежавших из республиканского психдиспансера в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:57

2021-08-21T14:57

2021-08-21T18:29

происшествия

заиграевский район

республика бурятия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала третьего из семи преступников, бежавших из республиканского психдиспансера в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.В МВД республики РИА Новости сообщили, что при задержании никто из троих сопротивления не оказывал, пострадавших нет. Третьего беглеца помогли задержать местные жители, которые сообщили о нем в полицию."Появилась информация, что видели еще одного из сбежавших. Проверяем", - сказали в министерстве.Побег был совершен в субботу из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. По данным СК, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки. При побеге злоумышленники ранили санитара. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии был объявлен план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников. К поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа, за информацию о бежавших объявлено вознаграждение.

https://ria.ru/20210821/pobeg-1746672255.html

заиграевский район

республика бурятия

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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара. 2021-08-21T14:57 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, заиграевский район, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии