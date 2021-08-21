https://ria.ru/20210821/pobeg-1746675539.html
В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера
В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера - РИА Новости, 21.08.2021
В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера
Полиция задержала третьего из семи преступников, бежавших из республиканского психдиспансера в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:57
2021-08-21T14:57
2021-08-21T18:29
происшествия
заиграевский район
республика бурятия
побег осужденных из психдиспансера в бурятии
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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Полиция задержала третьего из семи преступников, бежавших из республиканского психдиспансера в Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.В МВД республики РИА Новости сообщили, что при задержании никто из троих сопротивления не оказывал, пострадавших нет. Третьего беглеца помогли задержать местные жители, которые сообщили о нем в полицию."Появилась информация, что видели еще одного из сбежавших. Проверяем", - сказали в министерстве.Побег был совершен в субботу из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где принудительно лечат осужденных. По данным СК, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки. При побеге злоумышленники ранили санитара. В Улан-Удэ и восьми районах Бурятии был объявлен план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников. К поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа, за информацию о бежавших объявлено вознаграждение.
https://ria.ru/20210821/pobeg-1746672255.html
заиграевский район
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РИА Новости
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"Через окошко, ломали решетку" – задержанный о побеге из психдиспансера в Бурятии
В Бурятии задержали всех семерых преступников, сбежавших из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского район. По данным Следственного комитета, беглецы воспользовались тем, что другие пациенты устроили массовые беспорядки, выбрались из здания и перелезли через бетонный забор. При побеге они ранили санитара.
2021-08-21T14:57
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происшествия, заиграевский район, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии
14:57 21.08.2021 (обновлено: 18:29 21.08.2021)
В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера
В Бурятии задержали третьего из семи сбежавших из психдиспансера преступников