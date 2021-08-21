https://ria.ru/20210821/pobeg-1746672255.html

Появились подробности о сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступниках

Появились подробности о сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступниках - РИА Новости, 21.08.2021

Появились подробности о сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступниках

Сбежавшие из психдиспансера в Бурятии преступники были осуждены за кражи, вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества,... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:56

2021-08-21T13:56

2021-08-21T13:56

происшествия

республика бурятия

побег осужденных из психдиспансера в бурятии

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КРАСНОЯРСК, 21 авг - РИА Новости. Сбежавшие из психдиспансера в Бурятии преступники были осуждены за кражи, вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества, сообщается на сайте МВД в ориентировке.Из ориентировки, распространенной МВД, следует, что большая часть преступников была направлена на принудительное лечение в 2020-2021 годах по статьям о кражах, вымогательстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном уничтожении чужого имущества. Один из них является инвалидом второй группы.Ранее в пресс-службе правительства сообщили, что 21 августа семь преступников сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Заиграевском районе, где проходят принудительное лечение осужденные. В правительстве уточнили, что санитару психдиспансера при побеге нанесены поверхностные раны. Двух беглецов уже поймали – один из них был отправлен на принудительное лечении за кражу, другой является инвалидом II группы . В Улан-Удэ и восьми районах республики объявлен план "Сирена". К поимке привлечены бойцы СОБРа и ОМОНа.

https://ria.ru/20210806/pobeg-1744766558.html

республика бурятия

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происшествия, республика бурятия, побег осужденных из психдиспансера в бурятии