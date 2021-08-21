https://ria.ru/20210821/pletneva-1746185622.html

"Плохая девочка" и "Роман": чем отличилась группа "Винтаж"

"Плохая девочка" и "Роман": чем отличилась группа "Винтаж" - РИА Новости, 21.08.2021

"Плохая девочка" и "Роман": чем отличилась группа "Винтаж"

Анна Плетнева празднует день рождения. Восемь лет она пела в "Лицее", но слушатели ее знают прежде всего как солистку другого коллектива. Анна — одна из... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T07:50

2021-08-21T07:50

2021-08-21T11:52

шоубиз

анна плетнева (певица)

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Анна Плетнева празднует день рождения. Восемь лет она пела в "Лицее", но слушатели ее знают прежде всего как солистку другого коллектива. Анна — одна из основателей и вокалистка "Винтажа". Вместе с ней проект придумал музыкант Алексей Романоф. В этом году команда отмечает 15-летие. О том, как группа стала популярной, — в материале РИА Новости.Как признается Плетнева, за 15 лет существования коллектива у нее не появилось любимой песни. Фаворит каждый раз меняется. Всего "Винтаж" выпустил шесть студийных альбомов. EP, о котором говорит певица, был создан с Red Max и издан недавно — 14-го апреля 2021-го. 31-го августа 2006 года — день, когда объявили о создании группы. Вскоре коллектив выпустил первый сингл "Mama mia". 22 ноября 2007 года вышел дебютный альбом команды "Криминальная любовь". Он очень хорошо продавался.В апреле 2008-го на телеканалах России появился ролик с песней "Плохая девочка", которую Анна Плетнева исполнила вместе с Еленой Кориковой. Композиция окончательно расставила все точки над i, и "Винтаж" надолго поселился в личных плей-листах слушателей.В 2009-м музыканты выпустили сингл "Ева". Он посвящен вокалистке "Гостей из будущего". В треке звучит отрывок из хита "Беги от меня" старших коллег "Винтажа". Романоф уверял, что на песню его вдохновила композиция "Hung up" Мадонны, там использовался фрагмент из "Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)" группы ABBA."Она заставила меня задуматься о том, есть ли в России песни, на основе которых можно было бы создавать новейшие произведения, которые смогли бы и всколыхнуть старые эмоции, и дать новые", — говорил композитор.Польна не единственная муза "Винтажа". Группа также посвятила песню "Микки" и клип на нее Майклу Джексону. "Многие думают, что это какая-то детская песенка. Это не так. "Микки" — сложная песня: если вслушаться в нее, то вы поймете, что она об одиночестве, о том, что поп-индустрия превращает людей в мультики. Яркий тому пример — Майкл Джексон, чего он только не делал ради пиара", — говорила Плетнева в одном из интервью."Я сочиняю роман, Рома, Рома, Роман; Роман — мужчина всей моей жизни!" — пела Анна в хите 2010 года. И эти строки застряли в голове у многих. В видео на трек солистка "Винтажа" танцевала и "пытала" полуобнаженного мужчину. В 2016 году Плетнева начала сольную карьеру, а в группе появились сразу четыре вокалистки. В 2017 году пошли слухи о роспуске коллектива. В январе 2018-го одна из новых солисток "Винтажа" дала интервью, в котором рассказала о закрытии группы. В июле того же года Алексей Романоф написал в своем микроблоге: "Многие говорили: "Все, что можно, уже придумано и реализовано". Некоторое время назад я сам был близок к этому — но! Именно сейчас я понял: мы можем еще". Тогда же он анонсировал новый альбом "Винтажа". Плетнева вернулась в группу.В 2020 году Анна стала участницей телевизионного шоу "Маска". Она выступала в образе Попугая. Плетнева заняла четвертое место, но ее герой обрел большую популярность в Сети и продолжить жить после программы. Вместе с Владом Топаловым, который выступал в образе Панды, Анна записала совместный трек, где оба появились в своих уже знаменитых костюмах."Винтаж" продолжает выпускать новые песни и снимать видео. Несмотря на технические возможности современной компьютерной графики, группа продолжает отдавать предпочтение естественным съемкам. "Буквально на днях мы сняли красивый клип, работа над ним мне запомнится навсегда. Все действия происходили под водой, в специальной подводной студии. Съемки начались в 00:00 и закончились в восемь утра", — рассказала РИА Новости Анна Плетнева.По ее словам, работа над этим роликом была трудной.Впереди большой юбилейный концерт "Винтажа" в Москве. А затем, пока по предварительным планам, намечены гастроли группы по России.

https://ria.ru/20181205/1543493155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна плетнева (певица)