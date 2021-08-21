https://ria.ru/20210821/pitstsa-1746656917.html
Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков - РИА Новости, 21.08.2021
Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков
Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера, накормившего промоутеров "Альфа-банка" пиццей, и стали похищать деньги доверчивых россиян при... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:20
2021-08-21T10:20
2021-08-21T11:17
общество
технологии
альфа-банк
россия
сбер
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера, накормившего промоутеров "Альфа-банка" пиццей, и стали похищать деньги доверчивых россиян при помощи поддельных сайтов. Об этом пишет "Коммерсантъ".Так, на подобных порталах людям предлагают получить бесплатную пиццу после введения своих персональных данных, номера карты и телефона, а также кода из SMS-сообщения.По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity в Softline Company Сергея Трухачева, такие ресурсы начали появляться в июле, сейчас их насчитывается около десяти.Эксперты отмечают, что такой сайт можно запустить за несколько часов, при этом ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков добавил, что они все же недолговечны — в течение нескольких суток поступают первые жалобы и их блокируют.Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали просить жертв перевести деньги на "резервный счет" и запугивать их уголовным преследованием в случае попытки уточнить информацию в банке.
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РИА Новости
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общество, технологии, альфа-банк, россия, сбер
10:20 21.08.2021 (обновлено: 11:17 21.08.2021)
Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков
"Ъ": мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.
Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера
, накормившего промоутеров "Альфа-банка
" пиццей, и стали похищать деньги доверчивых россиян при помощи поддельных сайтов. Об этом пишет "Коммерсантъ
".
Так, на подобных порталах людям предлагают получить бесплатную пиццу после введения своих персональных данных, номера карты и телефона, а также кода из SMS-сообщения.
По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity в Softline Company Сергея Трухачева, такие ресурсы начали появляться в июле, сейчас их насчитывается около десяти.
Эксперты отмечают, что такой сайт можно запустить за несколько часов, при этом ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков добавил, что они все же недолговечны — в течение нескольких суток поступают первые жалобы и их блокируют.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали просить жертв перевести деньги на "резервный счет" и запугивать их уголовным преследованием в случае попытки уточнить информацию в банке.