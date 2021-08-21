https://ria.ru/20210821/pitstsa-1746656917.html

Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков

Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков - РИА Новости, 21.08.2021

Мошенники воспользовались схемой с "бесплатной пиццей" от крупных банков

Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера, накормившего промоутеров "Альфа-банка" пиццей, и стали похищать деньги доверчивых россиян при... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:20

2021-08-21T10:20

2021-08-21T11:17

общество

технологии

альфа-банк

россия

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584541449_0:110:1920:1190_1920x0_80_0_0_c6718a64ad647297555ecd7c8f84b74d.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники воспользовались общественным резонансом от акции Сбера, накормившего промоутеров "Альфа-банка" пиццей, и стали похищать деньги доверчивых россиян при помощи поддельных сайтов. Об этом пишет "Коммерсантъ".Так, на подобных порталах людям предлагают получить бесплатную пиццу после введения своих персональных данных, номера карты и телефона, а также кода из SMS-сообщения.По словам руководителя блока специальных сервисов Infosecurity в Softline Company Сергея Трухачева, такие ресурсы начали появляться в июле, сейчас их насчитывается около десяти.Эксперты отмечают, что такой сайт можно запустить за несколько часов, при этом ведущий аналитик "СерчИнформ" Леонид Чуриков добавил, что они все же недолговечны — в течение нескольких суток поступают первые жалобы и их блокируют.Ранее стало известно, что телефонные мошенники стали просить жертв перевести деньги на "резервный счет" и запугивать их уголовным преследованием в случае попытки уточнить информацию в банке.

https://ria.ru/20210815/frazy-1745715120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, альфа-банк, россия, сбер