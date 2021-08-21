https://ria.ru/20210821/pikety-1746698365.html

У здания ФСБ задержали пикетчиков в поддержку СМИ-иноагентов

У здания ФСБ задержали пикетчиков в поддержку СМИ-иноагентов - РИА Новости, 21.08.2021

У здания ФСБ задержали пикетчиков в поддержку СМИ-иноагентов

Журналисты вышли на пикеты у здания ФСБ на Лубянке в Москве против присвоения СМИ статусов иноагентов, проведены задержания, сообщило в субботу издание The... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:14

2021-08-21T20:14

2021-08-21T20:14

происшествия

общество

дождь (телеканал)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Журналисты вышли на пикеты у здания ФСБ на Лубянке в Москве против присвоения СМИ статусов иноагентов, проведены задержания, сообщило в субботу издание The Bell.Исполняли ли задержанные редакционное задание или пришли в личном качестве, не сообщается."В Москве около здания ФСБ проходят одиночные пикеты журналистов против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов". Силовики увели в автозак журналистку The Bell Юлию Старостину и создательницу подкаста "Норм" Дарью Черкудинову, объяснив это нарушением дистанции в 50 метров - необходимого расстояния между пикетчиками", - пишет издание.Также сообщается о задержании журналиста Александра Горохова, которого не стали заводить в автозак и отпустили, предупредив о штрафе. Сотрудники правоохранительных органов фотографируют паспорта у остальных пикетирующих.Министерство юстиции РФ включило в пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds*(издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение. Источник агентства сообщал, что "Дождь" с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20210820/dozhd-1746637937.html

https://ria.ru/20210820/dozhd-1746609677.html

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происшествия, общество, дождь (телеканал)