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СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова - РИА Новости, 21.08.2021
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова
У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru". РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:30
2021-08-21T19:21
происшествия
свердловская область
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россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru".Отмечается, что походная группа находится в районе лагеря "Европа — Азия".В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили изданию, что на место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил известность после гибели туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:30 21.08.2021 (обновлено: 19:21 21.08.2021)
 
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова

"E1.ru": у инструктора туристической группы остановилось сердце на перевале Дятлова

CC0 / Strikozec / Перевал Дятлова
Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
CC0 / Strikozec /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru".
Отмечается, что походная группа находится в районе лагеря "Европа — Азия".
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили изданию, что на место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.
Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил известность после гибели туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
13 июля, 18:09
Эксперт заявил о возможной инсценировке на месте гибели группы Дятлова
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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