https://ria.ru/20210821/pereval-1746674594.html

СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова

СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова - РИА Новости, 21.08.2021

СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова

У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru". РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:30

2021-08-21T14:30

2021-08-21T19:21

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru".Отмечается, что походная группа находится в районе лагеря "Европа — Азия".В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили изданию, что на место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил известность после гибели туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах.

https://ria.ru/20210713/dyatlova-1741133711.html

свердловская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия