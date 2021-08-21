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СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова - РИА Новости, 21.08.2021
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова
У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru". РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:30
2021-08-21T14:30
2021-08-21T19:21
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. У инструктора одной из туристических групп на перевале Дятлова остановилось сердце. Об этом пишет портал "E1.ru".Отмечается, что походная группа находится в районе лагеря "Европа — Азия".В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили изданию, что на место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил известность после гибели туристов в 1959 году при до конца не выясненных обстоятельствах.
https://ria.ru/20210713/dyatlova-1741133711.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
14:30 21.08.2021 (обновлено: 19:21 21.08.2021)
СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова
"E1.ru": у инструктора туристической группы остановилось сердце на перевале Дятлова