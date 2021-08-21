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Депутат оценил переговоры Путина и Меркель
Депутат оценил переговоры Путина и Меркель - РИА Новости, 21.08.2021
Депутат оценил переговоры Путина и Меркель
Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:19
2021-08-21T10:19
сирия
владимир путин
ангела меркель
сергей железняк
госдума рф
ближний восток
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Встреча президента России Владимира Путина и уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель останется в истории российско-германских отношений как пример очень прямого разговора стран, имеющих противоречия, но умеющих вести конструктивный диалог", - подчеркнул Железняк.Политик отметил, что обе страны сходятся по ключевым вопросам мировой повестки."Важно, что по ряду ключевых вопросов у России и Германии есть взаимопонимание. Это касается двусторонних отношений и комплекса международных проблем. Много времени лидеры уделили обсуждению напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. Россия и Германия обеспокоены обстановкой в Афганистане, следят за развитием ситуации в Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы. Вопросы террористической угрозы и новой волны беженцев также беспокоят лидеров наших стран", - добавил он.Россия готова к сотрудничеству и с новым руководством Германии по этим вопросам, несмотря на то, что различие в политических подходах "вносит определенное напряжение в двусторонние отношения", отметил парламентарий. "В этом направлении Россия готова продолжить конструктивное взаимодействие и с новым руководством Германии", - заключил Железняк.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html
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сирия, владимир путин, ангела меркель, сергей железняк, госдума рф, ближний восток, цены на нефть, россия
10:19 21.08.2021
 
Депутат оценил переговоры Путина и Меркель

Депутат Госдумы Железняк оценил переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Меркель

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции
 Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Встреча президента России Владимира Путина и уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель останется в истории российско-германских отношений как пример очень прямого разговора стран, имеющих противоречия, но умеющих вести конструктивный диалог", - подчеркнул Железняк.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Политик отметил, что обе страны сходятся по ключевым вопросам мировой повестки.
"Важно, что по ряду ключевых вопросов у России и Германии есть взаимопонимание. Это касается двусторонних отношений и комплекса международных проблем. Много времени лидеры уделили обсуждению напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. Россия и Германия обеспокоены обстановкой в Афганистане, следят за развитием ситуации в Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы. Вопросы террористической угрозы и новой волны беженцев также беспокоят лидеров наших стран", - добавил он.
Россия готова к сотрудничеству и с новым руководством Германии по этим вопросам, несмотря на то, что различие в политических подходах "вносит определенное напряжение в двусторонние отношения", отметил парламентарий. "В этом направлении Россия готова продолжить конструктивное взаимодействие и с новым руководством Германии", - заключил Железняк.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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СирияВладимир ПутинАнгела МеркельСергей ЖелезнякГосдума РФБлижний ВостокЦены на нефтьРоссия
 
 
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