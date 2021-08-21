https://ria.ru/20210821/peregovory-1746656773.html

Депутат оценил переговоры Путина и Меркель

Депутат оценил переговоры Путина и Меркель - РИА Новости, 21.08.2021

Депутат оценил переговоры Путина и Меркель

Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:19

2021-08-21T10:19

2021-08-21T10:19

сирия

владимир путин

ангела меркель

сергей железняк

госдума рф

ближний восток

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель - пример прямого конструктивного диалога двух стран, имеющих противоречия, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк."Встреча президента России Владимира Путина и уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель останется в истории российско-германских отношений как пример очень прямого разговора стран, имеющих противоречия, но умеющих вести конструктивный диалог", - подчеркнул Железняк.Политик отметил, что обе страны сходятся по ключевым вопросам мировой повестки."Важно, что по ряду ключевых вопросов у России и Германии есть взаимопонимание. Это касается двусторонних отношений и комплекса международных проблем. Много времени лидеры уделили обсуждению напряженной ситуации в регионе Ближнего Востока. Россия и Германия обеспокоены обстановкой в Афганистане, следят за развитием ситуации в Ливии, Сирии, вокруг иранской ядерной программы. Вопросы террористической угрозы и новой волны беженцев также беспокоят лидеров наших стран", - добавил он.Россия готова к сотрудничеству и с новым руководством Германии по этим вопросам, несмотря на то, что различие в политических подходах "вносит определенное напряжение в двусторонние отношения", отметил парламентарий. "В этом направлении Россия готова продолжить конструктивное взаимодействие и с новым руководством Германии", - заключил Железняк.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/sevpotok-1746610035.html

сирия

ближний восток

россия

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сирия, владимир путин, ангела меркель, сергей железняк, госдума рф, ближний восток, цены на нефть, россия