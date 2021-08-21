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Пентагон раскрыл данные о числе эвакуированных из Кабула
Пентагон раскрыл данные о числе эвакуированных из Кабула - РИА Новости, 21.08.2021
Пентагон раскрыл данные о числе эвакуированных из Кабула
Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек, заявил в субботу на брифинге представитель... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T18:23
2021-08-21T18:23
2021-08-21T19:51
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ВАШИНГТОН, 21 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты с 14 августа эвакуировали по воздуху из международного аэропорта Кабула порядка 17 тысяч человек, заявил в субботу на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор.Он добавил, что за прошедшие сутки силами США из Афганистана были вывезены 3800 человек. Всего же с конца июля американские военные эвакуировали из исламской республики примерно 22 тысячи человек, сообщил представитель военного ведомства США.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210821/ssha-1746660069.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, министерство обороны сша, россия
18:23 21.08.2021 (обновлено: 19:51 21.08.2021)
Пентагон раскрыл данные о числе эвакуированных из Кабула
Генерал-майор Пентагона Тейлор: США эвакуировали из Кабула 17 тысяч человек с середины августа