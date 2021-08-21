https://ria.ru/20210821/parizh-1746675353.html
Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд
Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд - РИА Новости, 21.08.2021
Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд
Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:54
2021-08-21T14:54
2021-08-21T15:33
в мире
ницца
юнеско
патриот
эммануэль макрон
монпелье
тулон
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже, передает корреспондент РИА Новости.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.Во французской столице запланировано проведение четырех протестных акций. Одна из них, организованная движением "желтых жилетов", началась на площади Фонтенуа в 7-м округе Парижа, недалеко от штаб-квартиры ЮНЕСКО. Шествие проследует до здания минэкономики, расположенного в 12-м округе. Участники манифестации скандируют лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и отмены санитарных пропусков.Еще одно шествие "желтых жилетов" стартует в 15.00 (16.00 мск) от площади Биржи во втором округе. Третья акция, проводимая по призыву главы партии "Патриоты" Флориана Филиппо, должна начаться в 14.00 на площади Данфер-Рошро. Участники четвертой протестной акции в Париже должны собраться на площади Шатле в 13.00 и пройти до площади Эдисона Ростана. В тот же день манифестации пройдут и в ряде других городов Франции, в том числе в Тулоне, Ницце, Марселе, Монпелье. Ожидается, что в акциях примут участие от 170 тысяч до 220 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.В прошлую субботу, 14 августа, против санитарных пропусков вышли на улицы около 214 тысяч человек, в том числе почти 14 тысяч - в Париже.
https://ria.ru/20210805/kovid-propusk-1744591079.html
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Шествие противников санитарных пропусков в Париже
Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже. С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах.
2021-08-21T14:54
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в мире, ницца, юнеско, патриот, эммануэль макрон, монпелье, тулон, коронавирус covid-19
14:54 21.08.2021 (обновлено: 15:33 21.08.2021)
Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд
В Париже противники введения санитарных пропусков во Франции вышли на шествие шестую субботу подряд