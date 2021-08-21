https://ria.ru/20210821/parizh-1746675353.html

Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд

Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд - РИА Новости, 21.08.2021

Противники санитарных пропусков в Париже протестуют шестую субботу подряд

Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T14:54

2021-08-21T14:54

2021-08-21T15:33

в мире

ницца

юнеско

патриот

эммануэль макрон

монпелье

тулон

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 21 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже, передает корреспондент РИА Новости.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.Во французской столице запланировано проведение четырех протестных акций. Одна из них, организованная движением "желтых жилетов", началась на площади Фонтенуа в 7-м округе Парижа, недалеко от штаб-квартиры ЮНЕСКО. Шествие проследует до здания минэкономики, расположенного в 12-м округе. Участники манифестации скандируют лозунги с требованием отставки президента Эммануэля Макрона и отмены санитарных пропусков.Еще одно шествие "желтых жилетов" стартует в 15.00 (16.00 мск) от площади Биржи во втором округе. Третья акция, проводимая по призыву главы партии "Патриоты" Флориана Филиппо, должна начаться в 14.00 на площади Данфер-Рошро. Участники четвертой протестной акции в Париже должны собраться на площади Шатле в 13.00 и пройти до площади Эдисона Ростана. В тот же день манифестации пройдут и в ряде других городов Франции, в том числе в Тулоне, Ницце, Марселе, Монпелье. Ожидается, что в акциях примут участие от 170 тысяч до 220 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV.В прошлую субботу, 14 августа, против санитарных пропусков вышли на улицы около 214 тысяч человек, в том числе почти 14 тысяч - в Париже.

https://ria.ru/20210805/kovid-propusk-1744591079.html

https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html

ницца

монпелье

тулон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шествие противников санитарных пропусков в Париже Противники введения санитарных пропусков во Франции шестую субботу подряд протестуют в Париже. С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах. 2021-08-21T14:54 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ницца, юнеско, патриот, эммануэль макрон, монпелье, тулон, коронавирус covid-19