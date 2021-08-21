https://ria.ru/20210821/paraplan-1746681487.html
В Ивановской области при падении параплана погибли два человека
В Ивановской области при падении параплана погибли два человека - РИА Новости, 21.08.2021
В Ивановской области при падении параплана погибли два человека
Мужчина и женщина погибли при падении параплана в Юрьевецком районе Ивановской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:06
2021-08-21T16:06
2021-08-21T16:17
происшествия
ивановская область
юрьевецкий район
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РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при падении параплана в Юрьевецком районе Ивановской области, сообщило УМВД по региону."В Юрьевецком районе следственного-оперативная группа полиции работает на месте падения параплана. По предварительной информации, известно, что мужчина и женщина не справились с управлением воздушным транспортным средством и разбились", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".Уточняется, что личности погибших установлены: 37-летняя женщина и 56-летний мужчина, жители города Иваново. "В Юрьевец они приехали на отдых, параплан - их личная собственность. План полета был согласован, причиной падения предварительно называют ошибку пилотирования", - отмечает УМВД.Пучежским межрайонным следственным отделом СУ СК по региону организована проверка, рассказали РИА Новости в управлении. Следователи выехали на место происшествия.
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происшествия, ивановская область, юрьевецкий район
16:06 21.08.2021 (обновлено: 16:17 21.08.2021)
В Ивановской области при падении параплана погибли два человека
МВД: в Ивановской области при падении параплана погибли два человека