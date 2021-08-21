https://ria.ru/20210821/omsk-1746690238.html

Мэр Омска взяла опекунство над рысью Кузей из Большереченского зоопарка

Мэр Омска взяла опекунство над рысью Кузей из Большереченского зоопарка - РИА Новости, 21.08.2021

Мэр Омска взяла опекунство над рысью Кузей из Большереченского зоопарка

Мэр Омска Оксана Фадина взяла опекунство над рысью Кузей, которая живет в Большереченском зоопарке. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T18:33

2021-08-21T18:33

2021-08-21T21:14

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ОМСК, 21 авг – РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина взяла опекунство над рысью Кузей, которая живет в Большереченском зоопарке.На своей странице в Instagram Фадина рассказала, что в субботу она с дочерью Евой побывала на праздновании 35-летия Большереченского зоопарка. Из-за пандемии торжественные мероприятия пришлось отложить, но для посетителей была подготовлена программа – мастер-классы, игры и показательные кормления животных."Мы с Евой покормили рысь по кличке Кузьма. Для этого специально привезли с собой из Омска две куриные тушки. Вместе с сотрудником зоопарка прямо перед клеткой приготовили праздничный обед и угостили им Кузю. Большереченский зоопарк создавался методом "народной стройки". Строительство вольеров и содержание животных брали на себя предприятия района. Эта традиция сохранилась и сегодня – любой человек или организация может взять под опеку животное, содержащееся в зоопарке. Я решила взять опекунство над Кузей", - написала Фадина.Она подчеркнула, что "рысь – храброе, сильное, гордое и независимое животное". "Рысь отличается непредсказуемостью поведения с точки зрения окружающих – даже если рысь выглядит расслабленной, она готова в любой момент собраться и броситься в атаку. Особенно если речь идет о защите детенышей – рыси очень заботливые родители. Это животное близко мне по духу. Вы знаете, что я родилась и выросла в Большеречье. И, конечно, в зоопарке бывала не один раз – и в детстве, и сейчас привожу сюда своих друзей. Очень рада, что к 35-летию в зоопарке построили новые вольеры для тигров, капитально отремонтировали летние вольеры для обезьян, идет ремонт вольеров копытных, обновлена кормокухня", - написала мэр.Фадина отметила, что на территории зоопарка появились большое кафе и детская площадка. "Большереченский зоопарк – единственный сельский зоопарк в России – одна из жемчужин нашего региона. Я желаю ему дальнейшего развития и процветания", - заключила глава города.

https://ria.ru/20210715/selo-1741381880.html

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