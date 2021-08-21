https://ria.ru/20210821/odkb-1746676819.html

Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася

Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася - РИА Новости, 21.08.2021

Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася

РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:11

2021-08-21T15:11

2021-08-21T15:11

анонсы

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23 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Станислава ЗАСЯ, в ходе которого будет предоставлена информация о результатах внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой рассмотрению ситуации вокруг Афганистана и на таджикско-афганской границе.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы