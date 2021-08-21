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Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася
Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася - РИА Новости, 21.08.2021
Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася
РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:11
2021-08-21T15:11
анонсы
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23 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Станислава ЗАСЯ, в ходе которого будет предоставлена информация о результатах внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой рассмотрению ситуации вокруг Афганистана и на таджикско-афганской границе.Задать вопросОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы
15:11 21.08.2021
 

Онлайн-брифинг генсекретаря ОДКБ Станислава Зася

Читать ria.ru в
23 августа в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Станислава ЗАСЯ, в ходе которого будет предоставлена информация о результатах внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённой рассмотрению ситуации вокруг Афганистана и на таджикско-афганской границе.

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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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