https://ria.ru/20210821/nizhniy-1746712553.html

Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля

Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля - РИА Новости, 21.08.2021

Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реконструкции Нижегородского кремля. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:44

2021-08-21T23:44

2021-08-21T23:44

нижегородская область

владимир путин

нижний новгород

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реконструкции Нижегородского кремля.Глава государства в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города, он осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции. Никитин у стендов рассказал Путину о ходе реконструкции."Для того чтобы сделать в том числе склон Вечного огня, нельзя было просто благоустроить и сделать лестницы. Нужно было забить 3200 свай", - рассказал Никитин.Губернатор сообщил, что одна из стен Кремля была расколота так, что человек мог пролезть. "Вот по ней как раз нельзя было пройти", - объяснил он.Он также рассказал президенту о реконструкции склона вдоль мемориала "Вечный огонь". "Мы здесь стояли сверху, вот здесь. Мы с Игорем Анатольевичем (Комаровым, полпредом президента в Приволжском федеральном округе) закладывали этот собор, с митрополитом, и потом шли обратно вверх. Зимой вообще невозможно было пройти", - заявил Никитин.Он рассказал Путину президенту также о воссоздании соборной колокольни. "Она воссоздана на своем старом фундаменте, и вот здесь стоял Спасо-Преображенский собор, с которого начался Нижний Новгород", - указал Никитин.Восстановить собор, объяснил губернатор, невозможно, так как на этом месте стоит Дом советов - памятник конструктивизма, "его трогать нельзя".

https://ria.ru/20210821/putin-1746700065.html

https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html

нижегородская область

нижний новгород

россия

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нижегородская область, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин, россия