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Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля
Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля - РИА Новости, 21.08.2021
Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реконструкции Нижегородского кремля. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:44
2021-08-21T23:44
нижегородская область
владимир путин
нижний новгород
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реконструкции Нижегородского кремля.Глава государства в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города, он осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции. Никитин у стендов рассказал Путину о ходе реконструкции."Для того чтобы сделать в том числе склон Вечного огня, нельзя было просто благоустроить и сделать лестницы. Нужно было забить 3200 свай", - рассказал Никитин.Губернатор сообщил, что одна из стен Кремля была расколота так, что человек мог пролезть. "Вот по ней как раз нельзя было пройти", - объяснил он.Он также рассказал президенту о реконструкции склона вдоль мемориала "Вечный огонь". "Мы здесь стояли сверху, вот здесь. Мы с Игорем Анатольевичем (Комаровым, полпредом президента в Приволжском федеральном округе) закладывали этот собор, с митрополитом, и потом шли обратно вверх. Зимой вообще невозможно было пройти", - заявил Никитин.Он рассказал Путину президенту также о воссоздании соборной колокольни. "Она воссоздана на своем старом фундаменте, и вот здесь стоял Спасо-Преображенский собор, с которого начался Нижний Новгород", - указал Никитин.Восстановить собор, объяснил губернатор, невозможно, так как на этом месте стоит Дом советов - памятник конструктивизма, "его трогать нельзя".
https://ria.ru/20210821/putin-1746700065.html
https://ria.ru/20210821/putin-1746697035.html
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нижегородская область, владимир путин, нижний новгород, глеб никитин, россия
23:44 21.08.2021
 
Никитин рассказал Путину о реконструкции Нижегородского кремля

Губернатор Нижегородской области Никитин рассказал Президенту Путину о реконструкции кремля

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о реконструкции Нижегородского кремля.
Глава государства в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города, он осмотрел Нижегородский кремль после реконструкции. Никитин у стендов рассказал Путину о ходе реконструкции.
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"Для того чтобы сделать в том числе склон Вечного огня, нельзя было просто благоустроить и сделать лестницы. Нужно было забить 3200 свай", - рассказал Никитин.
Губернатор сообщил, что одна из стен Кремля была расколота так, что человек мог пролезть. "Вот по ней как раз нельзя было пройти", - объяснил он.
Он также рассказал президенту о реконструкции склона вдоль мемориала "Вечный огонь". "Мы здесь стояли сверху, вот здесь. Мы с Игорем Анатольевичем (Комаровым, полпредом президента в Приволжском федеральном округе) закладывали этот собор, с митрополитом, и потом шли обратно вверх. Зимой вообще невозможно было пройти", - заявил Никитин.
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Он рассказал Путину президенту также о воссоздании соборной колокольни. "Она воссоздана на своем старом фундаменте, и вот здесь стоял Спасо-Преображенский собор, с которого начался Нижний Новгород", - указал Никитин.
Восстановить собор, объяснил губернатор, невозможно, так как на этом месте стоит Дом советов - памятник конструктивизма, "его трогать нельзя".
 
Нижегородская областьВладимир ПутинНижний НовгородГлеб НикитинРоссия
 
 
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