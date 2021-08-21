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Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12
Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12 - РИА Новости, 21.08.2021
Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12
Власти Нижегородской области плотно работают с правительством России по строительству трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:36
2021-08-21T23:36
екатеринбург
москва
владимир путин
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Власти Нижегородской области плотно работают с правительством России по строительству трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, сообщил глава региона Глеб Никитин.Президент РФ Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Глава государства также провел рабочую встречу с Никитиным."М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с (замглавы правительства РФ – ред.) Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок", - доложил Никитин президенту.Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить строящуюся скоростную магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга за три года. Трасса должна позволить доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов с разрешенной скоростью 130 километров в час, а время в пути от Казани до Екатеринбурга после открытия участка должно сократиться вдвое – до семи часов.
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екатеринбург, москва, владимир путин, глеб никитин, россия
23:36 21.08.2021
 
Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12

Губернатор Нижегородской области Никитин рассказал о строительстве трассы М-12

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Власти Нижегородской области плотно работают с правительством России по строительству трассы М-12 МоскваКазаньЕкатеринбург, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Президент РФ Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Глава государства также провел рабочую встречу с Никитиным.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального городского парка в рамках мероприятий, приуроченных к 800-летию основания Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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"М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с (замглавы правительства РФ – ред.) Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок", - доложил Никитин президенту.
Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить строящуюся скоростную магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга за три года. Трасса должна позволить доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов с разрешенной скоростью 130 километров в час, а время в пути от Казани до Екатеринбурга после открытия участка должно сократиться вдвое – до семи часов.
 
ЕкатеринбургМоскваВладимир ПутинГлеб НикитинРоссия
 
 
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