https://ria.ru/20210821/nizhniy-1746711893.html

Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12

Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12 - РИА Новости, 21.08.2021

Нижегородские власти рассказали о строительстве трассы М-12

Власти Нижегородской области плотно работают с правительством России по строительству трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, сообщил глава региона Глеб... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:36

2021-08-21T23:36

2021-08-21T23:36

екатеринбург

москва

владимир путин

глеб никитин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Власти Нижегородской области плотно работают с правительством России по строительству трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург, сообщил глава региона Глеб Никитин.Президент РФ Владимир Путин в субботу приехал в Нижний Новгород на празднование 800-летия города. Глава государства также провел рабочую встречу с Никитиным."М-12 будет проходить по Нижегородской области, это самый длинный участок. И мы очень плотно работаем с правительством, с (замглавы правительства РФ – ред.) Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем в рамках штаба, чтобы строить этот участок", - доложил Никитин президенту.Путин во время выступления перед Федеральным собранием в 2021 году поручил продлить строящуюся скоростную магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга за три года. Трасса должна позволить доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов с разрешенной скоростью 130 километров в час, а время в пути от Казани до Екатеринбурга после открытия участка должно сократиться вдвое – до семи часов.

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екатеринбург, москва, владимир путин, глеб никитин, россия