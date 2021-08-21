https://ria.ru/20210821/neyrointerfeys-1746654500.html

Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?

Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы? - РИА Новости, 21.08.2021

Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?

Нейроинтерфейсы — технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли. То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет?

2021-08-21T10:04

2021-08-21T10:04

2021-08-21T10:04

мы все умрём. но это не точно

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

подкаст

общество

технологии

медицина

наука

здоровье - общество

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Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы? Нейроинтерфейсы - технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли. То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет? audio/mpeg

Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы? Нейроинтерфейсы - технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли. То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет? audio/mpeg

Станут ли нейроинтерфейсы панацеей или эта технология не так перспективна, как принято считать? Рассказал Сергей Шишкин - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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