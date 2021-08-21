https://ria.ru/20210821/mtsd4-1746670229.html

Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4

Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4 - РИА Новости, 21.08.2021

Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4

Полностью четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют запустить в начале 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:28

2021-08-21T13:28

2021-08-21T13:28

общество

московский метрополитен

москва

сергей собянин

инфраструктура

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полностью четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют запустить в начале 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции мосметро. Полностью четвертый диаметр рассчитываем запустить в конце 2023 - начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. По его словам, это будет "очень популярный диаметр" - только внутри Москвы этим сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/dorogi-1744915726.html

москва

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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, инфраструктура, московские центральные диаметры (мцд)