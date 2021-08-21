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Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4
Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4 - РИА Новости, 21.08.2021
Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4
Полностью четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют запустить в начале 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:28
2021-08-21T13:28
общество
московский метрополитен
москва
сергей собянин
инфраструктура
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полностью четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют запустить в начале 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции мосметро. Полностью четвертый диаметр рассчитываем запустить в конце 2023 - начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. По его словам, это будет "очень популярный диаметр" - только внутри Москвы этим сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек.
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общество, московский метрополитен, москва, сергей собянин, инфраструктура, московские центральные диаметры (мцд)
13:28 21.08.2021
 
Собянин назвал сроки полного запуска МЦД-4

Мэр Москвы Собянин: МЦД-4 планируют полностью запустить к началу 2024 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Полностью четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) планируют запустить в начале 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы планируем открыть новые станции перспективного D4 - Аминьевская и Минская, с которых можно будет перейти на одноименные станции мосметро. Полностью четвертый диаметр рассчитываем запустить в конце 2023 - начале 2024 года. На нем будет сразу 18 пересадочных станций", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что МЦД-4 пройдет с запада на восток Москвы и соединит семь вокзалов. По его словам, это будет "очень популярный диаметр" - только внутри Москвы этим сквозным маршрутом ежегодно будут пользоваться около 30 миллионов человек.
Подготовка к открытию Московсковского центрального кольца - РИА Новости, 1920, 08.08.2021
8 августа, 12:00В России
В Москве 16 новых пересадок свяжут МЦК, МЦД и Большую кольцевую линию
 
ОбществоМосковский метрополитенМоскваСергей СобянинИнфраструктураМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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