https://ria.ru/20210821/mozg-1746708527.html

Ученые узнали о способности мозга предсказывать будущее

Ученые узнали о способности мозга предсказывать будущее - РИА Новости, 21.08.2021

Ученые узнали о способности мозга предсказывать будущее

Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части. К таким выводам пришли ученые РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:35

2021-08-21T22:35

2021-08-21T22:44

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, проанализировав ритм и темп уже услышанной части. К таким выводам пришли ученые из крупнейшего в Дании Орхусского университета. Результаты их экспериментов опубликованы на научном портале Association for Psychological Science.Исследование было посвящено изучению работы мозга в те моменты, когда он определяет, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое. Ученые решили экспериментировать с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий.Сотрудники университета попросили 38 человек прослушать произведения Баха. Участники могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. При этом испытуемых предупредили, что после прослушивания они пройдут тест на знание мелодий. Исследователи засекали время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе.В еще одном эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а затем оценивали, насколько полно они звучат. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью."Мы смогли показать, что люди склонны воспринимать "недостроенную музыку" как окончание музыкальной мысли. Наше исследование позволит нам лучше понять, как человеческий мозг приобретает новые знания о языке или движениях", — указано в статье.Люди считывают статистическую информацию окружающего мира не только для предсказания того, что может произойти дальше, но и для разбора потоков сложной, непрерывной информации на более мелкие, более понятные сегменты, заключили сотрудники университета.

https://ria.ru/20210819/altsgeymer-1746299061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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