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На северо-востоке Москвы появится новый скейт-парк
На северо-востоке Москвы появится новый скейт-парк - РИА Новости, 21.08.2021
На северо-востоке Москвы появится новый скейт-парк
Новый скейт-парк появится на северо-востоке Москвы в пойме реки Чермянки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T09:06
2021-08-21T11:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый скейт-парк появится на северо-востоке Москвы в пойме реки Чермянки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что новую городскую скейт-площадку разделят на две зоны, что позволит одновременно кататься как новичкам, так и профессионалам.""Стрит-зона" для начинающих будет имитировать уличные препятствия. В ней сделают перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям", - рассказали в пресс-службе. Для более опытных спортсменов создадут зону "Скейт-плаза" с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, пролётов, скольжений, балансирования на двух колесах. По периметру площадки установят скамейки для отдыха, рядом со скейт-парком разместят парковочные места для самокатов и информационный стенд."В настоящее время специалисты подготовили основание и установили каркасные элементы рамп. Сейчас формируют искусственные препятствия. Начаты работы по заливке покрытия из высокопрочной бетонной смеси, для максимально комфортного катания их поверхности обработают не только механическими способами, но и вручную",- говорится в документе.Скейт-парк создается в рамках комплексного благоустройства поймы реки Чермянки. Он разместится недалеко от нового всесезонного футбольного поля и станет частью большого спортивного кластера.Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме указанной реки – на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева - появится новый спортивный кластер районного значения. "Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг", - рассказал он.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:06 21.08.2021 (обновлено: 11:33 21.08.2021)
 
На северо-востоке Москвы появится новый скейт-парк

Комплекс городского хозяйства Москвы: новый скейт-парк появится на северо-востоке столицы

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение памп-трека в пойме реки Чермянки
Проектное решение памп-трека в пойме реки Чермянки
© Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Новый скейт-парк появится на северо-востоке Москвы в пойме реки Чермянки, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства создадут в пойме реки Чермянки спортивно-развлекательное пространство для поклонников экстремальных видов спорта. Общая площадь скейт-парка, который расположится на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, рядом со стадионом "Отрада", составит 1,6 тысячи квадратных метров",- говорится в сообщении.
Отмечается, что новую городскую скейт-площадку разделят на две зоны, что позволит одновременно кататься как новичкам, так и профессионалам.
""Стрит-зона" для начинающих будет имитировать уличные препятствия. В ней сделают перила для отработки скольжения по граням и грайнд бокс для скольжения по плоскостям", - рассказали в пресс-службе. Для более опытных спортсменов создадут зону "Скейт-плаза" с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, пролётов, скольжений, балансирования на двух колесах. По периметру площадки установят скамейки для отдыха, рядом со скейт-парком разместят парковочные места для самокатов и информационный стенд.
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"В настоящее время специалисты подготовили основание и установили каркасные элементы рамп. Сейчас формируют искусственные препятствия. Начаты работы по заливке покрытия из высокопрочной бетонной смеси, для максимально комфортного катания их поверхности обработают не только механическими способами, но и вручную",- говорится в документе.
Скейт-парк создается в рамках комплексного благоустройства поймы реки Чермянки. Он разместится недалеко от нового всесезонного футбольного поля и станет частью большого спортивного кластера.
Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в пойме указанной реки – на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева - появится новый спортивный кластер районного значения. "Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг", - рассказал он.
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