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На МКАД затруднено движение из-за ДТП

На МКАД затруднено движение из-за ДТП - РИА Новости, 21.08.2021

На МКАД затруднено движение из-за ДТП

Авария с двумя машинами произошла рядом со станцией метро "Лесопарковая" на МКАД, движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:19

2021-08-21T23:19

2021-08-21T23:41

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Авария с двумя машинами произошла рядом со станцией метро "Лесопарковая" на МКАД, движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы."На внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Лесопарковая" столкнулись два автомобиля, в том числе один грузовик. Движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено на 4,5 километра. Просим водителей по возможности планировать свой маршрут в объезд данного участка", - говорится в сообщении.Ведомство позже добавило, что движение восстановлено.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы