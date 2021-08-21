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На МКАД затруднено движение из-за ДТП
На МКАД затруднено движение из-за ДТП - РИА Новости, 21.08.2021
На МКАД затруднено движение из-за ДТП
Авария с двумя машинами произошла рядом со станцией метро "Лесопарковая" на МКАД, движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:19
2021-08-21T23:19
2021-08-21T23:41
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Авария с двумя машинами произошла рядом со станцией метро "Лесопарковая" на МКАД, движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы."На внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Лесопарковая" столкнулись два автомобиля, в том числе один грузовик. Движение в сторону Профсоюзной улицы затруднено на 4,5 километра. Просим водителей по возможности планировать свой маршрут в объезд данного участка", - говорится в сообщении.Ведомство позже добавило, что движение восстановлено.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
23:19 21.08.2021 (обновлено: 23:41 21.08.2021)
На МКАД затруднено движение из-за ДТП
В Москве столкнулись две машины на МКАД, движение затруднено