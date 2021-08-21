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МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы

МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы - РИА Новости, 21.08.2021

МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы

Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T21:35

2021-08-21T21:35

2021-08-21T21:35

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции."Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", - заявила Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать диалог с участниками саммита или последует какая-то реакция: персональные санкции или вызов послов отдельных государств.Захарова напомнила, что глава ведомства Сергей Лавров ранее назвал саммит "ёмко и предельно конкретно - шабаш"."Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное, не ангажированное, не опосредованное впечатление", - отметила она в интервью "Газете.ру".

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