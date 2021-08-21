Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/mid-1746704354.html
МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы
МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы - РИА Новости, 21.08.2021
МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы
Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T21:35
2021-08-21T21:35
в мире
украина
москва
мид украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции."Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", - заявила Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать диалог с участниками саммита или последует какая-то реакция: персональные санкции или вызов послов отдельных государств.Захарова напомнила, что глава ведомства Сергей Лавров ранее назвал саммит "ёмко и предельно конкретно - шабаш"."Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное, не ангажированное, не опосредованное впечатление", - отметила она в интервью "Газете.ру".
https://ria.ru/20210821/krym-1746650255.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_324:0:2877:1915_1920x0_80_0_0_1ab22c2b20d67bfae138794ca3248df8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, москва, мид украины, россия
21:35 21.08.2021
 
МИД оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы" и сделает выводы

Представитель МИД Захарова: Москва оценит позицию стран-участниц "Крымской платформы"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций, в том числе посол Турции.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 07:56
Представителю Крыма отказали в участии в форуме "Крымская платформа"
"Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", - заявила Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать диалог с участниками саммита или последует какая-то реакция: персональные санкции или вызов послов отдельных государств.
Захарова напомнила, что глава ведомства Сергей Лавров ранее назвал саммит "ёмко и предельно конкретно - шабаш".
"Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное, не ангажированное, не опосредованное впечатление", - отметила она в интервью "Газете.ру".
 
В миреУкраинаМоскваМИД УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния