13:18 21.08.2021 (обновлено: 13:46 21.08.2021)
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии
Меркель назвала своего преемника посту главы партии Армина Лашета будущим канцлером Германии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии.
Выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет.
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"Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель.
Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
"Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель под аплодисменты собравшихся.
Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.
Меркель заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.