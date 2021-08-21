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Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии - РИА Новости, 21.08.2021
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:18
2021-08-21T13:46
в мире
берлин (город)
бавария
ангела меркель
христианско-социальный союз
северный рейн-вестфалия
хдс/хсс
маркус зедер
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии.Выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет."Это повод бороться, чтобы за этими &lt;...&gt; годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель.Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними". "Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель под аплодисменты собравшихся.Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.Меркель заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746526572.html
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в мире, берлин (город), бавария, ангела меркель, христианско-социальный союз, северный рейн-вестфалия, хдс/хсс, маркус зедер, европарламент, армин лашет
13:18 21.08.2021 (обновлено: 13:46 21.08.2021)
 
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии

Меркель назвала своего преемника посту главы партии Армина Лашета будущим канцлером Германии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала своего преемника на посту председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета будущим канцлером Германии.
Выступая на предвыборном мероприятии в Берлине, она напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание. А за всю 72-летнюю историю ФРГ в ХДС/ХСС выдвигали федерального канцлера в течение более чем 50 лет.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:58
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"Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель.
Она добавила, что высоко ценит личные качества Лашета, в частности "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".
"Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия", — сказала Меркель под аплодисменты собравшихся.
Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и назначен новый канцлер. В Германии партии заранее объявляют своего кандидата на эту должность, а после формирования правительства ее занимает претендент от старшего партнера в коалиции.
Меркель заявляла, что после этих выборов уйдет из политики.
Бюргер-кинг. Будущий канцлер Германии оказался с большим приветом - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 17:25На грани
Бюргер-кинг. Будущий канцлер Германии оказался с большим приветом
 
В миреБерлин (город)БаварияАнгела МеркельХристианско-социальный союзСеверный Рейн-ВестфалияХДС/ХССМаркус ЗедерЕвропарламентАрмин Лашет
 
 
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