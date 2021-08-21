Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210821/malchik-1746677919.html
В Ивановской области пропал десятилетний мальчик
В Ивановской области пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 21.08.2021
В Ивановской области пропал десятилетний мальчик
Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T15:27
2021-08-21T16:00
происшествия
ивановская область
кинешма
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746680503_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_422ce9264b0ac31de7937d1b1343b10d.jpg
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СК по региону.Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно."Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. "По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан", - отмечает СУ СК.Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма. Предположительно, он снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. "Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа", - подчеркивается в сообщении.Поиски ребенка продолжаются. Обозначены его приметы: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты, черные носки и черные кеды. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области просит обратиться по телефонам: 8-915-832-44-72, 8 (49331)54664, 55713, 02, 102.Прокуратура Ивановской области взяла расследование дела на контроль. "Уголовное дело, возбужденное следственными органами в связи с безвестным отсутствием малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20210819/devochka-1746464304.html
https://ria.ru/20210819/abkhaziya-1746378224.html
https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html
ивановская область
кинешма
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Мальчик с неизвестным мужчиной на автовокзале. Видео с камеры наблюдения
Десятилетнего мальчика разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно.
2021-08-21T15:27
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746680503_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_cc1b175299b7501f201f989507be9eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ивановская область, кинешма, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:27 21.08.2021 (обновлено: 16:00 21.08.2021)
 
В Ивановской области пропал десятилетний мальчик

Десятилетний мальчик пропал в Ивановской области, следователи возбудили уголовное дело

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СК по региону.
Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно.
Жители Тюмени начали нести цветы и игрушки к дому девочки
19 августа, 21:23
Жительница Тюмени рассказала о поисках пропавшей восьмилетней девочки
"Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. "По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан", - отмечает СУ СК.
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 16:17Хорошие новости
Пропавшего в горах Абхазии подростка из Казани нашли живым
Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма. Предположительно, он снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. "Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа", - подчеркивается в сообщении.
Поиски ребенка продолжаются. Обозначены его приметы: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты, черные носки и черные кеды. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области просит обратиться по телефонам: 8-915-832-44-72, 8 (49331)54664, 55713, 02, 102.
Прокуратура Ивановской области взяла расследование дела на контроль. "Уголовное дело, возбужденное следственными органами в связи с безвестным отсутствием малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении
Место обнаружения тела девятилетней девочки в Тюмени
19 августа, 13:42
Стали известны подробности обнаружения тела пропавшей девочки в Тюмени
 
ПроисшествияИвановская областьКинешмаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния