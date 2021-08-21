https://ria.ru/20210821/malchik-1746677919.html

В Ивановской области пропал десятилетний мальчик

В Ивановской области пропал десятилетний мальчик - РИА Новости, 21.08.2021

В Ивановской области пропал десятилетний мальчик

Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве,... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T15:27

2021-08-21T15:27

2021-08-21T16:00

происшествия

ивановская область

кинешма

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СК по региону.Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно."Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. "По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан", - отмечает СУ СК.Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма. Предположительно, он снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. "Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа", - подчеркивается в сообщении.Поиски ребенка продолжаются. Обозначены его приметы: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты, черные носки и черные кеды. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области просит обратиться по телефонам: 8-915-832-44-72, 8 (49331)54664, 55713, 02, 102.Прокуратура Ивановской области взяла расследование дела на контроль. "Уголовное дело, возбужденное следственными органами в связи с безвестным отсутствием малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20210819/devochka-1746464304.html

https://ria.ru/20210819/abkhaziya-1746378224.html

https://ria.ru/20210819/telo-1746350215.html

ивановская область

кинешма

россия

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Мальчик с неизвестным мужчиной на автовокзале. Видео с камеры наблюдения Десятилетнего мальчика разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно. 2021-08-21T15:27 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ивановская область, кинешма, следственный комитет россии (ск рф), россия