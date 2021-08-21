15:27 21.08.2021 (обновлено: 16:00 21.08.2021)
В Ивановской области пропал десятилетний мальчик
Десятилетний мальчик пропал в Ивановской области, следователи возбудили уголовное дело
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Мальчика 10 лет разыскивают в Ивановской области, предположительно, он мог уйти с малознакомым мужчиной, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает СК по региону.
Как уточняет следствие, десятилетний мальчик вышел из дома в Кинешме во двор погулять утром 20 августа, до настоящего времени его местонахождение не известно.
"Учитывая малолетний возраст ребенка, его длительное отсутствие по месту жительства, а также отсутствие сведений о его возможном местонахождении, у органов следствия имеются основания полагать, что в отношении мальчика могло быть совершено преступление. В связи с этим следственным отделом по городу Кинешма возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что мальчик мог покинуть город с малознакомым ему молодым человеком. "По предварительным данным, личность данного мужчины установлена, им является 23-летний молодой человек, имеющий регистрацию в Республике Татарстан", - отмечает СУ СК.
Уточняется, что мужчина временно находился в городе Кинешма. Предположительно, он снимал в аренду квартиру и познакомился с пропавшим ребенком. "Камеры видеонаблюдения на автовокзале в городе Кинешма зафиксировали мужчину вместе с мальчиком днем 20 августа", - подчеркивается в сообщении.
Поиски ребенка продолжаются. Обозначены его приметы: на вид 10-12 лет, плотного телосложения, волосы короткие русые, шрам на левой брови. Был одет в красную футболку с изображением волка, синие шорты, черные носки и черные кеды. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области просит обратиться по телефонам: 8-915-832-44-72, 8 (49331)54664, 55713, 02, 102.
Прокуратура Ивановской области взяла расследование дела на контроль. "Уголовное дело, возбужденное следственными органами в связи с безвестным отсутствием малолетнего по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении