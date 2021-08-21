https://ria.ru/20210821/lashet-1746682048.html

Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу

Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу - РИА Новости, 21.08.2021

Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу

Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет перечислил основные пункты предвыборной программы консерваторов и назвал партии, которые не войдут в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T16:10

2021-08-21T16:10

2021-08-21T17:57

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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет перечислил основные пункты предвыборной программы консерваторов и назвал партии, которые не войдут в правительство в случае победы его блока.Политик выступил на мероприятии в Берлине, в котором также приняли участие председатель ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и экс-председатель ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель.Сама Меркель в своей речи ранее назвала Лашета "будущим канцлером Федеративной Республики Германия".Говоря о положении дел в Афганистане, кандидат от консерваторов заявил, что не ждет отставки министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который, по мнению многих политиков ХДС и ХСС, неверно оценил ситуацию и не обеспечил своевременную эвакуацию немецких граждан и местных сотрудников, которые "работали на бундесвер и заслужили нашу солидарность". Вместе с тем он призвал "переосмыслить этот кризис и сделать улучшения в будущем"."Больше Европы означает, что если мы о чем-то договорились, то это будет соблюдаться. Если мы хотим общие проекты в сфере вооружения, если мы хотим использовать БПЛА для защиты наших солдат, если это согласовано на европейском уровне, то мы не будем уважать, когда Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" <...> снова ставят это под вопрос <...> Если бы мы слушали "Зеленых", хаос в миссии (в Афганистане. — Прим. ред.) начался бы уже, возможно, в марте", — сказал Лашет.Он добавил, что обязательства, данные Германией в рамках НАТО, также должны быть соблюдены, в том числе обещание увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП.Говоря о внутренней безопасности ФРГ, Лашет напомнил об исламистских терактах в стране в последние годы. Он назвал правильным решение об экстрадиции потенциальных террористов из Германии.Политик выступил за усиление борьбы с организованной преступностью, детской порнографией, высказался за материальную, законодательную и техническую поддержку органов безопасности, полиции, армии."Очередной министр из Социал-демократической партии Германии заявляет, что они не хотят больше входить в коалицию с ХДС/ХСС. Пусть так. Мы тоже представляли себе, что работать в одном правительстве с СДПГ будет более приятно. Но если они это так четко заявляют, то возникает вопрос: а с кем вы хотите войти в правительство? В вопросах, которые я сейчас описал — внутренняя безопасность, внешняя безопасность, Европа, НАТО, — кто-то верит, что это можно сделать с партией "Левые"? Она хочет распустить контрразведку, НАТО <...> Мы говорим, что мы не войдем в одно правительство с "Левыми" по содержательным причинам <...> И мы говорим одновременно, что с "Альтернативой для Германии" мы даже не будем разговаривать, не будем вести переговоры, сотрудничать <...> Хотим создать коалицию с партиями демократического центра", — сказал Лашет.Кандидат в канцлеры ФРГ выступил за отказ от повышения налогов, указав на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, которая "еще не полностью преодолена". Он подчеркнул значение бездефицитного бюджета, который сохранялся в Германии в течение нескольких лет по инициативе консерваторов, для преодоления последствий пандемии и недавнего разрушительного наводнения на западе ФРГ.Касаясь вопроса защиты климата, который Лашет назвал "вызовом нашего времени", кандидат заявил, что цель Германии в достижении нейтрального климата в 2045 году не должна препятствовать "социально приемлемой организации" процесса перехода на новые технологии, сохранению немецкой промышленности, которая "должна оставаться сильной и через 20 лет". Климатическая политика не может осуществляться "через запреты и новые предписания", должны быть созданы "привлекательные рыночные условия" при условии сохранения рабочих мест, сказал Лашет, пообещав в качестве нового канцлера ФРГ предложить пакет реформ, которые обеспечат приток инвестиций в Германию, расширение системы энергосетей в стране.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила о том, что собирается покинуть политику. Консервативный блок ХДС/ХСС ведет на выборы председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html

https://ria.ru/20210819/merkel-1746334764.html

https://ria.ru/20210821/merkel-1746669622.html

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политика, в мире, берлин (город), европа, германия, ангела меркель, мид германии, хдс/хсс, маркус зедер, армин лашет