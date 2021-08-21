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https://ria.ru/20210821/lashet-1746682048.html
Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу
Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу - РИА Новости, 21.08.2021
Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу
Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет перечислил основные пункты предвыборной программы консерваторов и назвал партии, которые не войдут в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T16:10
2021-08-21T17:57
политика
в мире
берлин (город)
европа
германия
ангела меркель
мид германии
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет перечислил основные пункты предвыборной программы консерваторов и назвал партии, которые не войдут в правительство в случае победы его блока.Политик выступил на мероприятии в Берлине, в котором также приняли участие председатель ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и экс-председатель ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель.Сама Меркель в своей речи ранее назвала Лашета "будущим канцлером Федеративной Республики Германия".Говоря о положении дел в Афганистане, кандидат от консерваторов заявил, что не ждет отставки министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который, по мнению многих политиков ХДС и ХСС, неверно оценил ситуацию и не обеспечил своевременную эвакуацию немецких граждан и местных сотрудников, которые "работали на бундесвер и заслужили нашу солидарность". Вместе с тем он призвал "переосмыслить этот кризис и сделать улучшения в будущем"."Больше Европы означает, что если мы о чем-то договорились, то это будет соблюдаться. Если мы хотим общие проекты в сфере вооружения, если мы хотим использовать БПЛА для защиты наших солдат, если это согласовано на европейском уровне, то мы не будем уважать, когда Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" &lt;...&gt; снова ставят это под вопрос &lt;...&gt; Если бы мы слушали "Зеленых", хаос в миссии (в Афганистане. — Прим. ред.) начался бы уже, возможно, в марте", — сказал Лашет.Он добавил, что обязательства, данные Германией в рамках НАТО, также должны быть соблюдены, в том числе обещание увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП.Говоря о внутренней безопасности ФРГ, Лашет напомнил об исламистских терактах в стране в последние годы. Он назвал правильным решение об экстрадиции потенциальных террористов из Германии.Политик выступил за усиление борьбы с организованной преступностью, детской порнографией, высказался за материальную, законодательную и техническую поддержку органов безопасности, полиции, армии."Очередной министр из Социал-демократической партии Германии заявляет, что они не хотят больше входить в коалицию с ХДС/ХСС. Пусть так. Мы тоже представляли себе, что работать в одном правительстве с СДПГ будет более приятно. Но если они это так четко заявляют, то возникает вопрос: а с кем вы хотите войти в правительство? В вопросах, которые я сейчас описал — внутренняя безопасность, внешняя безопасность, Европа, НАТО, — кто-то верит, что это можно сделать с партией "Левые"? Она хочет распустить контрразведку, НАТО &lt;...&gt; Мы говорим, что мы не войдем в одно правительство с "Левыми" по содержательным причинам &lt;...&gt; И мы говорим одновременно, что с "Альтернативой для Германии" мы даже не будем разговаривать, не будем вести переговоры, сотрудничать &lt;...&gt; Хотим создать коалицию с партиями демократического центра", — сказал Лашет.Кандидат в канцлеры ФРГ выступил за отказ от повышения налогов, указав на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, которая "еще не полностью преодолена". Он подчеркнул значение бездефицитного бюджета, который сохранялся в Германии в течение нескольких лет по инициативе консерваторов, для преодоления последствий пандемии и недавнего разрушительного наводнения на западе ФРГ.Касаясь вопроса защиты климата, который Лашет назвал "вызовом нашего времени", кандидат заявил, что цель Германии в достижении нейтрального климата в 2045 году не должна препятствовать "социально приемлемой организации" процесса перехода на новые технологии, сохранению немецкой промышленности, которая "должна оставаться сильной и через 20 лет". Климатическая политика не может осуществляться "через запреты и новые предписания", должны быть созданы "привлекательные рыночные условия" при условии сохранения рабочих мест, сказал Лашет, пообещав в качестве нового канцлера ФРГ предложить пакет реформ, которые обеспечат приток инвестиций в Германию, расширение системы энергосетей в стране.Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила о том, что собирается покинуть политику. Консервативный блок ХДС/ХСС ведет на выборы председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
https://ria.ru/20210820/merkel-1746620990.html
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политика, в мире, берлин (город), европа, германия, ангела меркель, мид германии, хдс/хсс, маркус зедер, армин лашет
16:10 21.08.2021 (обновлено: 17:57 21.08.2021)
 
Кандидат на пост канцлера Германии Лашет изложил предвыборную программу

Кандидат на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет изложил предвыборную программу

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolЛидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет
Лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
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БЕРЛИН, 21 авг — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС Армин Лашет перечислил основные пункты предвыборной программы консерваторов и назвал партии, которые не войдут в правительство в случае победы его блока.
Политик выступил на мероприятии в Берлине, в котором также приняли участие председатель ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и экс-председатель ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:04
Последнее дело. Что будет с Меркель после визита к Путину
Сама Меркель в своей речи ранее назвала Лашета "будущим канцлером Федеративной Республики Германия".
Говоря о положении дел в Афганистане, кандидат от консерваторов заявил, что не ждет отставки министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который, по мнению многих политиков ХДС и ХСС, неверно оценил ситуацию и не обеспечил своевременную эвакуацию немецких граждан и местных сотрудников, которые "работали на бундесвер и заслужили нашу солидарность". Вместе с тем он призвал "переосмыслить этот кризис и сделать улучшения в будущем".
"Больше Европы означает, что если мы о чем-то договорились, то это будет соблюдаться. Если мы хотим общие проекты в сфере вооружения, если мы хотим использовать БПЛА для защиты наших солдат, если это согласовано на европейском уровне, то мы не будем уважать, когда Социал-демократическая партия Германии и "Зеленые" <...> снова ставят это под вопрос <...> Если бы мы слушали "Зеленых", хаос в миссии (в Афганистане. — Прим. ред.) начался бы уже, возможно, в марте", — сказал Лашет.
Он добавил, что обязательства, данные Германией в рамках НАТО, также должны быть соблюдены, в том числе обещание увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП.
Немецкий журналист-международник Александр Рар - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 12:15
Политолог рассказал о целях прощального визита Меркель в Россию
Говоря о внутренней безопасности ФРГ, Лашет напомнил об исламистских терактах в стране в последние годы. Он назвал правильным решение об экстрадиции потенциальных террористов из Германии.
Политик выступил за усиление борьбы с организованной преступностью, детской порнографией, высказался за материальную, законодательную и техническую поддержку органов безопасности, полиции, армии.
"Очередной министр из Социал-демократической партии Германии заявляет, что они не хотят больше входить в коалицию с ХДС/ХСС. Пусть так. Мы тоже представляли себе, что работать в одном правительстве с СДПГ будет более приятно. Но если они это так четко заявляют, то возникает вопрос: а с кем вы хотите войти в правительство? В вопросах, которые я сейчас описал — внутренняя безопасность, внешняя безопасность, Европа, НАТО, — кто-то верит, что это можно сделать с партией "Левые"? Она хочет распустить контрразведку, НАТО <...> Мы говорим, что мы не войдем в одно правительство с "Левыми" по содержательным причинам <...> И мы говорим одновременно, что с "Альтернативой для Германии" мы даже не будем разговаривать, не будем вести переговоры, сотрудничать <...> Хотим создать коалицию с партиями демократического центра", — сказал Лашет.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 13:18
Меркель выразила уверенность, что Лашет станет новым канцлером Германии
Кандидат в канцлеры ФРГ выступил за отказ от повышения налогов, указав на сложную экономическую ситуацию в связи с пандемией коронавируса, которая "еще не полностью преодолена". Он подчеркнул значение бездефицитного бюджета, который сохранялся в Германии в течение нескольких лет по инициативе консерваторов, для преодоления последствий пандемии и недавнего разрушительного наводнения на западе ФРГ.
Касаясь вопроса защиты климата, который Лашет назвал "вызовом нашего времени", кандидат заявил, что цель Германии в достижении нейтрального климата в 2045 году не должна препятствовать "социально приемлемой организации" процесса перехода на новые технологии, сохранению немецкой промышленности, которая "должна оставаться сильной и через 20 лет". Климатическая политика не может осуществляться "через запреты и новые предписания", должны быть созданы "привлекательные рыночные условия" при условии сохранения рабочих мест, сказал Лашет, пообещав в качестве нового канцлера ФРГ предложить пакет реформ, которые обеспечат приток инвестиций в Германию, расширение системы энергосетей в стране.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство Германии и выдвинут новый канцлер. Ангела Меркель ранее заявила о том, что собирается покинуть политику. Консервативный блок ХДС/ХСС ведет на выборы председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.
Новоизбранный лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 14:40
Биография Армина Лашета
 
ПолитикаВ миреБерлин (город)ЕвропаГерманияАнгела МеркельМИД ГерманииХДС/ХССМаркус ЗедерАрмин Лашет
 
 
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