https://ria.ru/20210821/kvartiry-1746656098.html

Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры

Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры - РИА Новости, 21.08.2021

Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры

Администрация Ростова-на-Дону выкупила у 21 семьи квартиры в центре города, где четыре года назад произошел крупный пожар, на этом месте планируется обустроить... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T10:10

2021-08-21T10:10

2021-08-21T10:10

ростовская область

ростов-на-дону

дон

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону выкупила у 21 семьи квартиры в центре города, где четыре года назад произошел крупный пожар, на этом месте планируется обустроить пешеходную зону, несколько дорог и смотровых площадок, сообщает администрация города.Ровно четыре года назад, 21 августа 2017 года, в центральной части Ростова-на-Дону возле Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию двух районов общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 121 частный дом и 39 квартир в шести многоквартирных домах.По данным городской администрации, после пожара 185 семей получили из областного и местного бюджетов материальную поддержку в общей сумме почти 371 миллион рублей. Кроме того, позже было принято решение о том, что муниципалитет выкупит у собственников 29 сгоревших квартир по рыночной стоимости. На эти цели было выделено почти 64 миллиона рублей."По состоянию на 21 августа 2021 года, 21 семье возмещение за изымаемые жилые помещения выплачено в полном объеме в размере более 47 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрея Дикуна.Он добавил, что одна семья готовит соответствующие документы, шесть семей решают вопрос в судебном порядке, по еще одной семье сведения пока отсутствуют.Как ранее сообщал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в перспективе на выгоревшей территоррии планируется строительство автомобильных дорог, бульвара, соединяющего Театральный спуск с набережной, канатной дороги через реку Дон, зон отдыха и смотровых площадок. Строительство жилья данной на территории генпланом не предусмотрено.

https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html

https://ria.ru/20210730/most-1743693345.html

ростов-на-дону

дон

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ростов-на-дону, дон, алексей логвиненко