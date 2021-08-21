https://ria.ru/20210821/kvartiry-1746656098.html
Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры
Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры - РИА Новости, 21.08.2021
Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры
Администрация Ростова-на-Дону выкупила у 21 семьи квартиры в центре города, где четыре года назад произошел крупный пожар, на этом месте планируется обустроить... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T10:10
2021-08-21T10:10
2021-08-21T10:10
ростовская область
ростов-на-дону
дон
алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону выкупила у 21 семьи квартиры в центре города, где четыре года назад произошел крупный пожар, на этом месте планируется обустроить пешеходную зону, несколько дорог и смотровых площадок, сообщает администрация города.Ровно четыре года назад, 21 августа 2017 года, в центральной части Ростова-на-Дону возле Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию двух районов общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 121 частный дом и 39 квартир в шести многоквартирных домах.По данным городской администрации, после пожара 185 семей получили из областного и местного бюджетов материальную поддержку в общей сумме почти 371 миллион рублей. Кроме того, позже было принято решение о том, что муниципалитет выкупит у собственников 29 сгоревших квартир по рыночной стоимости. На эти цели было выделено почти 64 миллиона рублей."По состоянию на 21 августа 2021 года, 21 семье возмещение за изымаемые жилые помещения выплачено в полном объеме в размере более 47 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрея Дикуна.Он добавил, что одна семья готовит соответствующие документы, шесть семей решают вопрос в судебном порядке, по еще одной семье сведения пока отсутствуют.Как ранее сообщал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в перспективе на выгоревшей территоррии планируется строительство автомобильных дорог, бульвара, соединяющего Театральный спуск с набережной, канатной дороги через реку Дон, зон отдыха и смотровых площадок. Строительство жилья данной на территории генпланом не предусмотрено.
https://ria.ru/20210804/dolschiki-1744401209.html
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ростов-на-дону, дон, алексей логвиненко
Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры
Администрация Ростова-на-Дону выкупила сгоревшие в 2017 году квартиры в центре города
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости.
Администрация Ростова-на-Дону
выкупила у 21 семьи квартиры в центре города, где четыре года назад произошел крупный пожар, на этом месте планируется обустроить пешеходную зону, несколько дорог и смотровых площадок, сообщает администрация города.
Ровно четыре года назад, 21 августа 2017 года, в центральной части Ростова-на-Дону возле Театрального спуска произошел пожар. Он охватил территорию двух районов общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров, огнем были повреждены 121 частный дом и 39 квартир в шести многоквартирных домах.
По данным городской администрации, после пожара 185 семей получили из областного и местного бюджетов материальную поддержку в общей сумме почти 371 миллион рублей. Кроме того, позже было принято решение о том, что муниципалитет выкупит у собственников 29 сгоревших квартир по рыночной стоимости. На эти цели было выделено почти 64 миллиона рублей.
"По состоянию на 21 августа 2021 года, 21 семье возмещение за изымаемые жилые помещения выплачено в полном объеме в размере более 47 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрея Дикуна.
Он добавил, что одна семья готовит соответствующие документы, шесть семей решают вопрос в судебном порядке, по еще одной семье сведения пока отсутствуют.
Как ранее сообщал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко
, в перспективе на выгоревшей территоррии планируется строительство автомобильных дорог, бульвара, соединяющего Театральный спуск с набережной, канатной дороги через реку Дон
, зон отдыха и смотровых площадок. Строительство жилья данной на территории генпланом не предусмотрено.