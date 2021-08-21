Кулеба назвал санкции России против него местью за "Крымскую платформу"
Глава МИД Украины Кулеба назвал санкции России против него местью за "Крымскую платформу"
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции РФ против него местью за инициативу Киева "Крымская платформа".
Ранее сообщалось, что Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
Росія обіцяла, що помститься мені за Кримську платформу. Помстилася. Але нас це не зупинить. Крим — це Україна. https://t.co/Cxsu6QUhrP— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 21, 2021
"Россия обещала, что отомстит мне за "Крымскую платформу". Отомстила. Но нас это не остановит. Крым - это Украина", - написал Кулеба в своем Twitter и прикрепил к своему посту ссылку на новость о введенных правительством РФ против него санкциях.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, во встрече примут участие 44 страны и международных организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".