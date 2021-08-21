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Кулеба назвал санкции России против него местью за "Крымскую платформу"

Кулеба назвал санкции России против него местью за "Крымскую платформу" - РИА Новости, 21.08.2021

Кулеба назвал санкции России против него местью за "Крымскую платформу"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции РФ против него местью за инициативу Киева "Крымская платформа". РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:45

2021-08-21T12:45

2021-08-21T12:45

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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал санкции РФ против него местью за инициативу Киева "Крымская платформа".Ранее сообщалось, что Россия включила в список физических лиц, в отношении которых введены санкции, главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова."Россия обещала, что отомстит мне за "Крымскую платформу". Отомстила. Но нас это не остановит. Крым - это Украина", - написал Кулеба в своем Twitter и прикрепил к своему посту ссылку на новость о введенных правительством РФ против него санкциях.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, во встрече примут участие 44 страны и международных организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

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в мире, севастополь, турция, владимир путин, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия