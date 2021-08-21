https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму - РИА Новости, 21.08.2021
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму
Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:33
2021-08-21T23:33
2021-08-21T23:33
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму
Крым обеспечен водой в достаточном объеме, заявил глава республики Аксенов