https://ria.ru/20210821/krym-1746711647.html

Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму

Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму - РИА Новости, 21.08.2021

Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму

Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:33

2021-08-21T23:33

2021-08-21T23:33

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210813/podtopleniya-1745603313.html

республика крым

россия

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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия