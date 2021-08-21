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Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму - РИА Новости, 21.08.2021
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму
Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:33
2021-08-21T23:33
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
23:33 21.08.2021
 
Аксенов рассказал о ситуации с водой в Крыму

Крым обеспечен водой в достаточном объеме, заявил глава республики Аксенов

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Крым обеспечен водой в достаточном объеме, никаких графиков водоснабжения на сегодня нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ялте будет построена опреснительная установка, с учетом того, что там нет подземных источников водоснабжения. По погодным условиям, от засухи перешли к наводнениям. Благодаря дождям водохранилища тоже наполняются… Водой сейчас обеспечены в полном объеме, режимов нет", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
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Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
 
ОбществоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
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