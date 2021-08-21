https://ria.ru/20210821/krym-1746655108.html

В Крыму назвали новые санкции Украины "злобной отрыжкой"

В Крыму назвали новые санкции Украины "злобной отрыжкой" - РИА Новости, 21.08.2021

В Крыму назвали новые санкции Украины "злобной отрыжкой"

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал новые санкции Украины в отношении Крыма "злобной отрыжкой" и информационным шумом, а также... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T09:53

2021-08-21T09:53

2021-08-21T09:53

оон

севастополь

владимир зеленский

мид украины

сергей лавров

ливадия

алексей данилов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал новые санкции Украины в отношении Крыма "злобной отрыжкой" и информационным шумом, а также предложил в качестве возможной ответной меры передать крымские поместья украинских чиновников на нужды СМИ республики.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкций против ряда граждан РФ, причастных к "преследованию" граждан в Крыму, а также против ряда СМИ на полуострове и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса."Результат от этих санкций нулевой. Вводить санкции против крымских СМИ - это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка "Крымской платформы", бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом", - сказал РИА Новости Крючков.По его мнению, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу "Крым 24" под видовую студию."Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать. Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала "Крым 24", метраж позволяет. А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов", - сказал Крючков.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, во встрече примут участие 44 страны и международных организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210821/krym-1746650255.html

https://ria.ru/20210820/krym-1746561801.html

https://ria.ru/20210820/strannaya-1746546583.html

севастополь

ливадия

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оон, севастополь, владимир зеленский, мид украины, сергей лавров, ливадия, алексей данилов, россия