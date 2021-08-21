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Представителю Крыма отказали в участии в форуме "Крымская платформа"
Представителю Крыма отказали в участии в форуме "Крымская платформа" - РИА Новости, 21.08.2021
Представителю Крыма отказали в участии в форуме "Крымская платформа"
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T07:56
2021-08-21T09:29
в мире
республика крым
турция
симферополь
мид украины
сергей лавров
дмитрий кулеба
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите "Крымская платформа".Молохов уточнил, что хотел участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации "Таврида" и собирался рассказать его участникам о диверсиях против Крыма, которые устраивают киевские власти, о блокадах, в том числе водной и энергетической, о санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет."Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились, — вернулись к себе домой, в Россию", — заключил Молохов.Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Предполагается, что в нем примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции, которые обсудят вопрос возвращения Крыма под контроль Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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в мире, республика крым, турция, симферополь, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, александр молохов
07:56 21.08.2021 (обновлено: 09:29 21.08.2021)
 
Представителю Крыма отказали в участии в форуме "Крымская платформа"

Организаторы "Крымской платформы" проигнорировали заявку на участие представителя Крыма Молохова

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что в Киеве проигнорировали его заявку на участие в саммите "Крымская платформа".

"Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", — сказал он РИА Новости.

Молохов уточнил, что хотел участвовать в саммите как руководитель Международной ассоциации "Таврида" и собирался рассказать его участникам о диверсиях против Крыма, которые устраивают киевские власти, о блокадах, в том числе водной и энергетической, о санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
"Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились, — вернулись к себе домой, в Россию", — заключил Молохов.
Саммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Предполагается, что в нем примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции, которые обсудят вопрос возвращения Крыма под контроль Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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В миреРеспублика КрымТурцияСимферопольМИД УкраиныСергей ЛавровДмитрий КулебаАлександр Молохов
 
 
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