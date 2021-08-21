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Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора - РИА Новости, 21.08.2021
Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора
Нередки случаи, когда кредитные организации, заключая кредитный договор с гражданином, стремятся включить в него невыгодные для заемщика условия. О том, как их... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T01:11
2021-08-21T01:11
общество
кредит
россия
кирилл данилов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Нередки случаи, когда кредитные организации, заключая кредитный договор с гражданином, стремятся включить в него невыгодные для заемщика условия. О том, как их обнаружить, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.Одним из самых распространенных является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. Однако, отмечает юрист, согласно закону, страхование в таком случае не является обязательным. Только на основании добровольного согласия возможно и включение в договор условия о подписке на СМС-рассылки услуг банка, добавил он.Также банк не имеет права включать в условия кредитного договора любые дополнительные комиссии за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, подчеркнул адвокат.
https://ria.ru/20210816/kredit-1745858671.html
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общество, кредит, россия, кирилл данилов
01:11 21.08.2021
 
Эксперт предупредил о "вредных" условиях кредитного договора

Адвокат Данилов: заключение договора страхования при оформлении кредита не является обязательным

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Нередки случаи, когда кредитные организации, заключая кредитный договор с гражданином, стремятся включить в него невыгодные для заемщика условия. О том, как их обнаружить, рассказал агентству "Прайм" адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.
Одним из самых распространенных является включение в индивидуальные условия договора потребительского кредита положений о необходимости заключения договора страхования. Однако, отмечает юрист, согласно закону, страхование в таком случае не является обязательным. Только на основании добровольного согласия возможно и включение в договор условия о подписке на СМС-рассылки услуг банка, добавил он.
Также банк не имеет права включать в условия кредитного договора любые дополнительные комиссии за услуги, которые не являются самостоятельными банковскими услугами, подчеркнул адвокат.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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Финансист предупредил, почему опасно гасить кредит досрочно
 
ОбществоКредитРоссияКирилл Данилов
 
 
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