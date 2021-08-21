https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746667769.html

Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых

Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых - РИА Новости, 21.08.2021

Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых

В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T12:51

2021-08-21T12:51

2021-08-21T12:52

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коронавирус в россии

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ЭЛИСТА, 21 авг - РИА Новости. В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что многие из тех, кто попадает в больницы с коронавирусом, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить свое здоровье.

https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746642992.html

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2021

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