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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746667769.html
Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых
Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых - РИА Новости, 21.08.2021
Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых
В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T12:51
2021-08-21T12:52
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЭЛИСТА, 21 авг - РИА Новости. В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что многие из тех, кто попадает в больницы с коронавирусом, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить свое здоровье.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:51 21.08.2021 (обновлено: 12:52 21.08.2021)
 
Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых

Глава Минздрава Мурашко: 85% летальных исходов у пациентов с COVID-19 приходится на пожилых

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в приемном отделении городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в приемном отделении городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЭЛИСТА, 21 авг - РИА Новости. В структуре смертности среди пациентов с коронавирусом 85% - это люди старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85% - это лица старше 60 лет. Риск колоссальный", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что многие из тех, кто попадает в больницы с коронавирусом, жалеют, что не привились, поэтому очень важно сделать прививку и защитить свое здоровье.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 02:10Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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