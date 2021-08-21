https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746660953.html
В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021
В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 20 647 человек после COVID-19, за все время - 6 004 052, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:05
2021-08-21T11:05
2021-08-21T11:05
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 647 человек после COVID-19, за все время - 6 004 052, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 004 052", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 544 человека, в Санкт-Петербурге - 1 823, в Подмосковье - 1 781.
https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19, за все время - 6 004 052