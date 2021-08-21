https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746660953.html

В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021

В России за сутки 20 647 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 20 647 человек после COVID-19, за все время - 6 004 052, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T11:05

2021-08-21T11:05

2021-08-21T11:05

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 647 человек после COVID-19, за все время - 6 004 052, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 004 052", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 544 человека, в Санкт-Петербурге - 1 823, в Подмосковье - 1 781.

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746125258.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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