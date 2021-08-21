https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746659948.html

В России за сутки выявили 21 000 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 21 000 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.08.2021

В России за сутки выявили 21 000 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 21 тысячу случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T11:02

2021-08-21T11:02

2021-08-21T11:46

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 21 тысячу случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне заразившихся было на восемь меньше — 20 992. Темп прироста остается на уровне 0,31 процента. Умерли 797 человек, днем ранее — 785. Выписались после лечения 20 647 пациентов. У 8,7 процента инфицированных (1832 человека) не наблюдается симптомов.Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1852 (накануне было 1925), Санкт-Петербурге — 1665, Подмосковье — 1119, Свердловской области — 519, Нижегородской — 502, Ростовской — 490, Пермском крае — 474, Воронежской области — 465, Красноярском крае — 447, Самарской области — 442.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — десять, на Чукотке их 16, а в Магаданской области — 27.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 726 523 человека, из них 175 282 умерли, 6 004 052 пациента вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 209,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число почти достигло 211 миллионов. Почти 4,5 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746584091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии