https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746647226.html

В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19

В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021

В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19

Пациентам, которые перенесли коронавирус и жалуются на отсутствие аппетита, следует принимать сипинговые смеси – расфасованные небольшими порциями питательные... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T03:25

2021-08-21T03:25

2021-08-21T03:25

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

маргарита провоторова

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус и жалуются на отсутствие аппетита, следует принимать сипинговые смеси – расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день, заявила РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Она уточнила, что если аппетит нормальный, принимать пищу следует хотя бы три раза в день, при условии, что нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы.По словам Провоторовой, говорить, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз - это неправильно. Однако если человек в результате долгой и тяжелой болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться, отметила она.

https://ria.ru/20210820/zrenie-1746476721.html

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