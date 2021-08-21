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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746647226.html
В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19 - РИА Новости, 21.08.2021
В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19
Пациентам, которые перенесли коронавирус и жалуются на отсутствие аппетита, следует принимать сипинговые смеси – расфасованные небольшими порциями питательные... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T03:25
2021-08-21T03:25
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
маргарита провоторова
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус и жалуются на отсутствие аппетита, следует принимать сипинговые смеси – расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день, заявила РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.Она уточнила, что если аппетит нормальный, принимать пищу следует хотя бы три раза в день, при условии, что нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы.По словам Провоторовой, говорить, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз - это неправильно. Однако если человек в результате долгой и тяжелой болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться, отметила она.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, маргарита провоторова
03:25 21.08.2021
 
В Роспотребнадзоре дали совет потерявшим аппетит после COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Провоторова: при потере аппетита после COVID-19 помогают сипинговые смеси

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус и жалуются на отсутствие аппетита, следует принимать сипинговые смеси – расфасованные небольшими порциями питательные смеси, которые пьют через трубочку несколько раз в день, заявила РИА Новости эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

"После перенесенного ковида пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси – это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс", - сказала Провоторова.

Она уточнила, что если аппетит нормальный, принимать пищу следует хотя бы три раза в день, при условии, что нет хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, когда врачами рекомендуются употребление пищи через определенные интервалы.
По словам Провоторовой, говорить, что после COVID-19 обязательно развивается гиповитаминоз - это неправильно. Однако если человек в результате долгой и тяжелой болезни потерял аппетит, почти ничего не ел, уровень полезных микронутриентов может снизиться, отметила она.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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