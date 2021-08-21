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Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз - РИА Новости, 21.08.2021
Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз
Примерный срок снижения числа смертей от коронавирусной инфекции в России спрогнозировал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T02:10
2021-08-21T03:43
распространение коронавируса
общество
новосибирский государственный университет
здоровье
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей нетесов
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Примерный срок снижения числа смертей от коронавирусной инфекции в России спрогнозировал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.Количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 в России в последние недели было велико как никогда раньше — около 800 человек в сутки. Ученый полагает, что одной из причин стала необычайно жаркая погода, установившаяся во многих регионах страны.Он напомнил, что предыдущие пики заболеваемости (май 2020 года, декабрь 2020-го – январь 2021-го) не сопровождались таким высоким уровнем смертности, хотя новых случаев заболевания тогда было больше. Возможно, считает биолог, свой вклад внесла жара, которая могла ухудшить состояние больных.По его мнению, еще одной причиной высокого уровня смертности мог стать новый штамм коронавируса "дельта"."По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть", — продолжил ученый.Сейчас жара из большинства регионов страны уходит, начал снижаться и уровень заболеваемости. Через определенное время статистика смертности тоже пойдет на спад, уверен Нетесов."Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента", — заключил биолог.
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html
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общество, новосибирский государственный университет, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов
02:10 21.08.2021 (обновлено: 03:43 21.08.2021)
 
Биолог рассказал, когда смертность от COVID-19 пойдет вниз

Биолог Нетесов: смертность от коронавируса снизится через две недели после уменьшения заболеваемости

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Примерный срок снижения числа смертей от коронавирусной инфекции в России спрогнозировал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 в России в последние недели было велико как никогда раньше — около 800 человек в сутки. Ученый полагает, что одной из причин стала необычайно жаркая погода, установившаяся во многих регионах страны.
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Он напомнил, что предыдущие пики заболеваемости (май 2020 года, декабрь 2020-го – январь 2021-го) не сопровождались таким высоким уровнем смертности, хотя новых случаев заболевания тогда было больше. Возможно, считает биолог, свой вклад внесла жара, которая могла ухудшить состояние больных.

"Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность", — сказал Нетесов.

По его мнению, еще одной причиной высокого уровня смертности мог стать новый штамм коронавируса "дельта".
"По нему пока что разнобой в данных: то есть повышенная смертность, то ее нет. По моему представлению, это тоже имеет место быть", — продолжил ученый.
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Сейчас жара из большинства регионов страны уходит, начал снижаться и уровень заболеваемости. Через определенное время статистика смертности тоже пойдет на спад, уверен Нетесов.
"Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента", — заключил биолог.
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