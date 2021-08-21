15:57 21.08.2021 (обновлено: 00:02 22.08.2021)
Захарова оценила отказ Испании российским кораблям зайти в порт Сеуты
Захарова: отказ Испании пустить корабли ВМФ РФ в свой порт противоречит декларации о партнерстве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты", — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Указанный шаг несомненно противоречит духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию", — указала Захарова.
Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на Северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.
В последний раз российские военные суда (ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в сопровождении судна снабжения и буксира) заходили в порт Сеуты на дозаправку в ноябре 2018 года. До этого кораблей ВМФ России не было в Сеуте в течение двух лет — после того, как в октябре 2016 года три судна, в том числе авианосец "Адмирал Кузнецов", шедшие к берегам Сирии, отказались от захода в этот испанский порт. До этого испанский МИД в связи с имевшейся у него информацией о возможности, что эти корабли участвуют в поддержке военных действий в сирийском Алеппо, запросил разъяснения у посольства России в Мадриде.
20 августа, 16:38МИД Испании объяснил проблемы с заходом российских кораблей в порт