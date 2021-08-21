https://ria.ru/20210821/korabli-1746681074.html

Захарова оценила отказ Испании российским кораблям зайти в порт Сеуты

Захарова оценила отказ Испании российским кораблям зайти в порт Сеуты - РИА Новости, 22.08.2021

Захарова оценила отказ Испании российским кораблям зайти в порт Сеуты

Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-21T15:57

2021-08-21T15:57

2021-08-22T00:02

в мире

испания

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва удивлена отказом Испании разрешить заход российских кораблей в порт Сеуты, это противоречит декларации о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты", — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.Также, по ее словам, удивляет тот факт, что испанские власти допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, "видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран — членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году".Ранее газета Pais написала, что МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на Северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай". Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.В последний раз российские военные суда (ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в сопровождении судна снабжения и буксира) заходили в порт Сеуты на дозаправку в ноябре 2018 года. До этого кораблей ВМФ России не было в Сеуте в течение двух лет — после того, как в октябре 2016 года три судна, в том числе авианосец "Адмирал Кузнецов", шедшие к берегам Сирии, отказались от захода в этот испанский порт. До этого испанский МИД в связи с имевшейся у него информацией о возможности, что эти корабли участвуют в поддержке военных действий в сирийском Алеппо, запросил разъяснения у посольства России в Мадриде.

https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746573652.html

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в мире, испания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия