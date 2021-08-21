https://ria.ru/20210821/kontsert-1746713132.html

В итальянской Градаре прошел концерт музыкантов из Москвы

В итальянской Градаре прошел концерт музыкантов из Москвы - РИА Новости, 21.08.2021

В итальянской Градаре прошел концерт музыкантов из Москвы

Концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина с участием знаменитой российской оперной певицы Светланы Касьян с... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T23:54

2021-08-21T23:54

2021-08-21T23:58

культура

в мире

италия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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РИМ, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Концерт Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина с участием знаменитой российской оперной певицы Светланы Касьян с большим успехом прошел в субботу вечером в одном из красивейших городов-замков средневековой Италии - Градаре."Мы искренне благодарны правительству Москвы и Россотрудничеству за этот замечательный музыкальный подарок итальянской публике. Прекрасно сознавая, как непросто было организовать выступление российских артистов за рубежом во время пандемии коронавируса, мы расцениваем этот концерт как подтверждение традиционной дружбы между народами России и Италии и нашего обоюдного стремления к развитию двустороннего культурного сотрудничества", - заявил РИА Новости мэр Градары Филиппо Гаспери.Организаторы этой культурной инициативы назвали ее "Русские гении – посвящение Данте: Франческа да Римини". В программе концерта прозвучали симфоническая фантазия "Франческа да Римини" Петра Чайковского и одноименная опера Сергея Рахманинова, в которой были заняты Касьян и солисты Большого театра Иван Гынгазов и Николай Казанский.Гаспери отметил, что идея этого концерта родилась еще в 2019 году во время посещения Градары директором Российского центра науки и культуры в Риме Дарии Пушковой."Тогда мы осмотрели наш замок, где разворачивались события, описанные Данте в "Божественной комедии", и проходили тайные встречи Франчески и Паоло. Я упомянул от том, что к 700-летию со дня смерти Данте мы планируем провести в Градаре своеобразный музыкальный фестиваль, связанный с Франческой да Римини, и Дария сразу же предложила нам обратиться к музыке двух великих русских композиторов, которых вдохновила эта трагическая история", - рассказал собеседник агентства."Действительно, впервые приехав в Градару, я была под большим впечатлением от посещения этого удивительного места, и мне сразу же пришла в голову идея, что именно здесь должна прозвучать музыка Чайковского и Рахманинова. Так родился наш совместный проект, в рамках которого правительство Москвы и Россотрудничество к 700-летию со дня смерти Данте преподнесли Италии этот музыкальный подарок. Надеюсь, сегодняшний концерт надолго останется в памяти жителей Градары и итальянской области Марке", - отметила Пушкова.В воскресенье гости из Москвы еще раз исполнят произведения Чайковского и Рахманинова у стен древнего замка-музея. А 23 августа российские музыканты выступят на родине выдающегося итальянского композитора Джоаккино Россини в городе Пезаро. Там уже более 40 лет проводится Оперный фестиваль Россини, в рамках которого на сей раз пройдет "День русской музыки".

https://radiosputnik.ria.ru/20200413/1569957182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия