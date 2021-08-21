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В селе Коми ураган снес крыши домов
В селе Коми ураган снес крыши домов - РИА Новости, 21.08.2021
В селе Коми ураган снес крыши домов
Режим ЧС объявлен в селе Помоздино Усть-Куломского района Коми после того, как накануне вечером ураган снес крыши шести домов и повредил линии электропередачи,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:47
2021-08-21T14:53
усть-куломский район
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в селе Помоздино Усть-Куломского района Коми после того, как накануне вечером ураган снес крыши шести домов и повредил линии электропередачи, сообщил глава региона Владимир Уйба."Были снесены крыши шести домов, часть домов пострадала частично. Разрушено несколько опор (линий) электропередач и связи. Самое важное, что в результате… достаточно больших разрушений не пострадали люди", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".По словам главы республики, в селе объявлен режим ЧС, чтобы задействовать все финансовые ресурсы для ликвидации последствий урагана, в том числе и средства муниципалитета.Как уточнил Уйба, поставку стройматериалов для ремонта пострадавших домов уже начали местные предприниматели "под честное слово" региональных властей, которые оплатят соответствующие расходы за счет бюджета. Работы по восстановлению электроснабжения и связи идут круглосуточно.
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усть-куломский район, владимир уйба
14:47 21.08.2021 (обновлено: 14:53 21.08.2021)
 
В селе Коми ураган снес крыши домов

В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми ураган снес крыши шести домов

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время учений
Сотрудники МЧС во время учений - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в селе Помоздино Усть-Куломского района Коми после того, как накануне вечером ураган снес крыши шести домов и повредил линии электропередачи, сообщил глава региона Владимир Уйба.
"Были снесены крыши шести домов, часть домов пострадала частично. Разрушено несколько опор (линий) электропередач и связи. Самое важное, что в результате… достаточно больших разрушений не пострадали люди", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".
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12 августа, 18:07Республика Мордовия
Власти Мордовии выделили материальную помощь для пострадавших от урагана
По словам главы республики, в селе объявлен режим ЧС, чтобы задействовать все финансовые ресурсы для ликвидации последствий урагана, в том числе и средства муниципалитета.
Как уточнил Уйба, поставку стройматериалов для ремонта пострадавших домов уже начали местные предприниматели "под честное слово" региональных властей, которые оплатят соответствующие расходы за счет бюджета. Работы по восстановлению электроснабжения и связи идут круглосуточно.
 
Усть-Куломский районВладимир Уйба
 
 
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