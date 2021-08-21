https://ria.ru/20210821/komi-1746675214.html
В селе Коми ураган снес крыши домов
В селе Коми ураган снес крыши домов - РИА Новости, 21.08.2021
В селе Коми ураган снес крыши домов
Режим ЧС объявлен в селе Помоздино Усть-Куломского района Коми после того, как накануне вечером ураган снес крыши шести домов и повредил линии электропередачи,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T14:47
2021-08-21T14:47
2021-08-21T14:53
усть-куломский район
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Режим ЧС объявлен в селе Помоздино Усть-Куломского района Коми после того, как накануне вечером ураган снес крыши шести домов и повредил линии электропередачи, сообщил глава региона Владимир Уйба."Были снесены крыши шести домов, часть домов пострадала частично. Разрушено несколько опор (линий) электропередач и связи. Самое важное, что в результате… достаточно больших разрушений не пострадали люди", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".По словам главы республики, в селе объявлен режим ЧС, чтобы задействовать все финансовые ресурсы для ликвидации последствий урагана, в том числе и средства муниципалитета.Как уточнил Уйба, поставку стройматериалов для ремонта пострадавших домов уже начали местные предприниматели "под честное слово" региональных властей, которые оплатят соответствующие расходы за счет бюджета. Работы по восстановлению электроснабжения и связи идут круглосуточно.
https://ria.ru/20210812/uragan-1745523576.html
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усть-куломский район, владимир уйба
14:47 21.08.2021 (обновлено: 14:53 21.08.2021)
В селе Коми ураган снес крыши домов
В селе Помоздино Усть-Куломского района Коми ураган снес крыши шести домов