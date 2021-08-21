Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Крыму начался международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В отличие от прошлого года — с иностранными участниками. И с еще более усиленными антиковидными мерами. О сюрпризах для зрителей и о том, как фестиваль девятнадцатый год подряд становится одним из главных событий лета, — в материале РИА Новости.Джаз вне политики и коронавирусаВ этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности. Поэтому организаторам фестиваля пришлось сократить количество зрителей: в партер пустили лишь 300 человек, которых рассадили в шахматном порядке. А зону возле пляжа, где обычно любили послушать джаз отдыхающие, огородили."Не опускаем маски под нос и держим социальную дистанцию. Не будем рисковать своим здоровьем и ставить под сомнение репутацию фестиваля — давайте сохраним его", — призвал Киселев.Журналист добавил, что Koktebel Jazz Party и так существует в условиях жестких санкций. В разные годы многим иностранным музыкантам было запрещено приезжать в Коктебель. "И тем не менее те друзья джаза, в том числе и мы, которые считают, что джаз находится вне политики, согласны, что культурные мосты должны сохраняться. К нам приезжают, поддерживают и приносят радость", — сказал Дмитрий Киселев.Джаз начинается с традицийОткрыл фестиваль один из старейших российских ансамблей "Уральский диксиленд Игоря Бурко" (Челябинск), который исполняет в основном традиционный джаз. Руководитель коллектива, гитарист Валерий Сундарев перед концертом отметил: "От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные". Так и вышло.Публика тепло встретила шестерку музыкантов в полосатых жилетках и соломенных шляпах. Свою программу они начали с вариации на знаменитую After you’ve gone Тернера Лэйтона. Лирическую песню о расставании команда Сундарева превратила в ритмичную мелодию, под которую хотелось не плакать, а танцевать. Вскоре к ансамблю присоединилась Кристина Рыжковская. С ней джазмены исполнили еще несколько композиций, в том числе "Прости-прощай, Одесса-мама!"Рояли в испугеКогда на сцене появились два черных рояля, сразу стало понятно: сейчас начнется "дуэль" Даниила Крамера и Валерия Гроховского.После того как пианисты заиграли, оба инструмента будто слились в один. Крамер и Гроховский интриговали публику то затихающими, то идущими к мощному forte музыкальными рисунками.Параллельно они успевали посмотреть друг на друга, а Даниил Крамер еще и что-то прошептать. Он иначе не может, как признавался в интервью. В какой-то момент пианисты оказались за одним роялем и по очереди ловили быструю мелодию, пока в конце концов не сыгрались в четыре руки.Приятным сюрпризом для всех стала аранжировка "Свадебного марша" Феликса Мендельсона — веселая и хулиганская."Мы ужасно непохожи, — рассказал Даниил Крамер. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".Крамер посоветовал родителям чаще включать детям классику. По мнению пианиста, с этих мелодий и начинается знакомство с музыкой. "Моцарт, Бах, Шопен, старая классика — она лучше всех влияет на IQ ребенка, на его характер. Я не знаю, как соната Бетховена влияет на IQ детей, но она влияет. Эта музыка должна тихонечко звучать дома", — считает он."Нес’JAZZ’ный случай" vs. "Несчастного случая"На Koktebel Jazz Party он дебютировал в составе проекта "Нес’JAZZ’ный случай", в который около года назад Алексея пригласил барабанщик и руководитель квинтета Павел Тимофеев. Ансамбль исполнил аранжировки на произведения Фила Коллинза, Эдриана Белью и группы The Doors. Но основной акцент участники "Нес’JAZZ’ного случая" сделали на репертуар "Несчастного случая". Так, по-новому стали звучать "Овощное танго" и "Простые числа".Но вишенкой на торте стала песня "Генералы песчаных карьеров". Под нее до сих пор плачут фанаты сериала "Бригада" и, кажется, готов был и сам Алексей."Измывательство над самым дорогим, что у меня было в жизни и что принесло мне больше всего денег", — с иронией сказал он со сцены. В джазовой интерпретации знаменитая мелодия стала звучать экзотично.Поэтому под конец, чтобы всех взбодрить, музыканты сыграли в стиле свинг "Что ты имела в виду" — тоже из репертуара "Несчастного случая". Тонко и проникновенноНа пресс-конференции Дмитрий Киселев рассказал, что главным открытием в мире джаза в этом году для него стал ансамбль Sasha’s Bloc. Коллективом, который стал хедлайнером первого дня, почти десять лет руководит врач и джазмен Александр Гершман. В Коктебель музыкант приехал с большим коллективом из США.В программе Sasha’s Вloc прозвучали авторские произведения, созданные джазменом. Их проникновенно исполнили Екатерина Готлиб, Майя Сайкс и Лаванс Колли, завершив тем самым первый день фестиваля. Дальше будет еще интереснее!В следующие два дня на фестивале выступят биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова, при участии Йоеля Гонсалеса-Портильи и Сергея Головни. А также Ольга Синяева и ее AllSee band, интернациональный ансамбль Якова Окуня, Мариам Мерабова с проектом Miraif, Трио Jazz ladies and gentlemen, итальянский пианист Мэтью Ли, Sergey Golovnya "Electro machine" и певица Aset, а также группа "Чиж & Сo".Около одной из школ Коктебеля также появится аллея кипарисов, посвященная джазу. Ее высадят волонтеры и участники фестиваля.Все, у кого не получится попасть на Koktebel Jazz Party очно, смогут посмотреть концерты онлайн. Они будут доступны в формате телевизионной съемки. Увидеть их можно на сайте фестиваля (koktebel-jazz.ru), в социальных сетях, сайте ria.ru или на платформе Смотрим.ру.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Крыму начался международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В отличие от прошлого года — с иностранными участниками. И с еще более усиленными антиковидными мерами. О сюрпризах для зрителей и о том, как фестиваль девятнадцатый год подряд становится одним из главных событий лета, — в материале РИА Новости.
Джаз вне политики и коронавируса
"Наш фестиваль оказался необычайно устойчивым. Он пережил перемену национальной принадлежности в результате референдума, стихийные бедствия, запрет на выдачу виз американским посольством, а сейчас переживает пандемию уже второй год. Но мы гордимся такой нашей плавучестью, — заявил "отец-основатель" Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев на пресс-конференции перед открытием.
В этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности. Поэтому организаторам фестиваля пришлось сократить количество зрителей: в партер пустили лишь 300 человек, которых рассадили в шахматном порядке. А зону возле пляжа, где обычно любили послушать джаз отдыхающие, огородили.
"Не опускаем маски под нос и держим социальную дистанцию. Не будем рисковать своим здоровьем и ставить под сомнение репутацию фестиваля — давайте сохраним его", — призвал Киселев.
Журналист добавил, что Koktebel Jazz Party и так существует в условиях жестких санкций. В разные годы многим иностранным музыкантам было запрещено приезжать в Коктебель. "И тем не менее те друзья джаза, в том числе и мы, которые считают, что джаз находится вне политики, согласны, что культурные мосты должны сохраняться. К нам приезжают, поддерживают и приносят радость", — сказал Дмитрий Киселев.
Джаз начинается с традиций
Открыл фестиваль один из старейших российских ансамблей "Уральский диксиленд Игоря Бурко" (Челябинск), который исполняет в основном традиционный джаз. Руководитель коллектива, гитарист Валерий Сундарев перед концертом отметил: "От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные". Так и вышло.
Публика тепло встретила шестерку музыкантов в полосатых жилетках и соломенных шляпах. Свою программу они начали с вариации на знаменитую After you’ve gone Тернера Лэйтона. Лирическую песню о расставании команда Сундарева превратила в ритмичную мелодию, под которую хотелось не плакать, а танцевать. Вскоре к ансамблю присоединилась Кристина Рыжковская. С ней джазмены исполнили еще несколько композиций, в том числе "Прости-прощай, Одесса-мама!"
Рояли в испуге
Когда на сцене появились два черных рояля, сразу стало понятно: сейчас начнется "дуэль" Даниила Крамера и Валерия Гроховского.
После того как пианисты заиграли, оба инструмента будто слились в один. Крамер и Гроховский интриговали публику то затихающими, то идущими к мощному forte музыкальными рисунками.
Параллельно они успевали посмотреть друг на друга, а Даниил Крамер еще и что-то прошептать. Он иначе не может, как признавался в интервью. В какой-то момент пианисты оказались за одним роялем и по очереди ловили быструю мелодию, пока в конце концов не сыгрались в четыре руки.
Приятным сюрпризом для всех стала аранжировка "Свадебного марша" Феликса Мендельсона — веселая и хулиганская.
"Мы ужасно непохожи, — рассказал Даниил Крамер. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".
Крамер посоветовал родителям чаще включать детям классику. По мнению пианиста, с этих мелодий и начинается знакомство с музыкой. "Моцарт, Бах, Шопен, старая классика — она лучше всех влияет на IQ ребенка, на его характер. Я не знаю, как соната Бетховена влияет на IQ детей, но она влияет. Эта музыка должна тихонечко звучать дома", — считает он.
"Нес’JAZZ’ный случай" vs. "Несчастного случая"
"Это первый джазовый фестиваль, на котором я выступаю, для меня это риск и вызов", — заявил Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай".
На Koktebel Jazz Party он дебютировал в составе проекта "Нес’JAZZ’ный случай", в который около года назад Алексея пригласил барабанщик и руководитель квинтета Павел Тимофеев. Ансамбль исполнил аранжировки на произведения Фила Коллинза, Эдриана Белью и группы The Doors. Но основной акцент участники "Нес’JAZZ’ного случая" сделали на репертуар "Несчастного случая". Так, по-новому стали звучать "Овощное танго" и "Простые числа".
Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
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Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
2 из 2
Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму
На пресс-конференции Дмитрий Киселев рассказал, что главным открытием в мире джаза в этом году для него стал ансамбль Sasha’s Bloc. Коллективом, который стал хедлайнером первого дня, почти десять лет руководит врач и джазмен Александр Гершман. В Коктебель музыкант приехал с большим коллективом из США.
"Для меня это очень ценно. Я очень уважаю Дмитрия Киселева. Мне нравится его вкус, он человек тонкий. Поэтому то, что ему понравилась наша музыка, для нас большое удовольствие и счастье", — прокомментировал участие в фестивале Гершман.
В следующие два дня на фестивале выступят биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова, при участии Йоеля Гонсалеса-Портильи и Сергея Головни. А также Ольга Синяева и ее AllSee band, интернациональный ансамбль Якова Окуня, Мариам Мерабова с проектом Miraif, Трио Jazz ladies and gentlemen, итальянский пианист Мэтью Ли, Sergey Golovnya "Electro machine" и певица Aset, а также группа "Чиж & Сo".
Около одной из школ Коктебеля также появится аллея кипарисов, посвященная джазу. Ее высадят волонтеры и участники фестиваля.
Все, у кого не получится попасть на Koktebel Jazz Party очно, смогут посмотреть концерты онлайн. Они будут доступны в формате телевизионной съемки. Увидеть их можно на сайте фестиваля (koktebel-jazz.ru), в социальных сетях, сайте ria.ru или на платформе Смотрим.ру.
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