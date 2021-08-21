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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html
Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party
Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021
Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party
В Крыму начался международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В отличие от прошлого года — с иностранными участниками. И с еще более усиленными антиковидными... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T11:47
2021-08-21T17:51
культура
джаз
дмитрий киселев
фестиваль koktebel jazz party
новости культуры
музыка
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Крыму начался международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В отличие от прошлого года — с иностранными участниками. И с еще более усиленными антиковидными мерами. О сюрпризах для зрителей и о том, как фестиваль девятнадцатый год подряд становится одним из главных событий лета, — в материале РИА Новости.Джаз вне политики и коронавирусаВ этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности. Поэтому организаторам фестиваля пришлось сократить количество зрителей: в партер пустили лишь 300 человек, которых рассадили в шахматном порядке. А зону возле пляжа, где обычно любили послушать джаз отдыхающие, огородили."Не опускаем маски под нос и держим социальную дистанцию. Не будем рисковать своим здоровьем и ставить под сомнение репутацию фестиваля — давайте сохраним его", — призвал Киселев.Журналист добавил, что Koktebel Jazz Party и так существует в условиях жестких санкций. В разные годы многим иностранным музыкантам было запрещено приезжать в Коктебель. "И тем не менее те друзья джаза, в том числе и мы, которые считают, что джаз находится вне политики, согласны, что культурные мосты должны сохраняться. К нам приезжают, поддерживают и приносят радость", — сказал Дмитрий Киселев.Джаз начинается с традицийОткрыл фестиваль один из старейших российских ансамблей "Уральский диксиленд Игоря Бурко" (Челябинск), который исполняет в основном традиционный джаз. Руководитель коллектива, гитарист Валерий Сундарев перед концертом отметил: "От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные". Так и вышло.Публика тепло встретила шестерку музыкантов в полосатых жилетках и соломенных шляпах. Свою программу они начали с вариации на знаменитую After you’ve gone Тернера Лэйтона. Лирическую песню о расставании команда Сундарева превратила в ритмичную мелодию, под которую хотелось не плакать, а танцевать. Вскоре к ансамблю присоединилась Кристина Рыжковская. С ней джазмены исполнили еще несколько композиций, в том числе "Прости-прощай, Одесса-мама!"Рояли в испугеКогда на сцене появились два черных рояля, сразу стало понятно: сейчас начнется "дуэль" Даниила Крамера и Валерия Гроховского.После того как пианисты заиграли, оба инструмента будто слились в один. Крамер и Гроховский интриговали публику то затихающими, то идущими к мощному forte музыкальными рисунками.Параллельно они успевали посмотреть друг на друга, а Даниил Крамер еще и что-то прошептать. Он иначе не может, как признавался в интервью. В какой-то момент пианисты оказались за одним роялем и по очереди ловили быструю мелодию, пока в конце концов не сыгрались в четыре руки.Приятным сюрпризом для всех стала аранжировка "Свадебного марша" Феликса Мендельсона — веселая и хулиганская."Мы ужасно непохожи, — рассказал Даниил Крамер. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".Крамер посоветовал родителям чаще включать детям классику. По мнению пианиста, с этих мелодий и начинается знакомство с музыкой. "Моцарт, Бах, Шопен, старая классика — она лучше всех влияет на IQ ребенка, на его характер. Я не знаю, как соната Бетховена влияет на IQ детей, но она влияет. Эта музыка должна тихонечко звучать дома", — считает он."Нес’JAZZ’ный случай" vs. "Несчастного случая"На Koktebel Jazz Party он дебютировал в составе проекта "Нес’JAZZ’ный случай", в который около года назад Алексея пригласил барабанщик и руководитель квинтета Павел Тимофеев. Ансамбль исполнил аранжировки на произведения Фила Коллинза, Эдриана Белью и группы The Doors. Но основной акцент участники "Нес’JAZZ’ного случая" сделали на репертуар "Несчастного случая". Так, по-новому стали звучать "Овощное танго" и "Простые числа".Но вишенкой на торте стала песня "Генералы песчаных карьеров". Под нее до сих пор плачут фанаты сериала "Бригада" и, кажется, готов был и сам Алексей."Измывательство над самым дорогим, что у меня было в жизни и что принесло мне больше всего денег", — с иронией сказал он со сцены. В джазовой интерпретации знаменитая мелодия стала звучать экзотично.Поэтому под конец, чтобы всех взбодрить, музыканты сыграли в стиле свинг "Что ты имела в виду" — тоже из репертуара "Несчастного случая". Тонко и проникновенноНа пресс-конференции Дмитрий Киселев рассказал, что главным открытием в мире джаза в этом году для него стал ансамбль Sasha’s Bloc. Коллективом, который стал хедлайнером первого дня, почти десять лет руководит врач и джазмен Александр Гершман. В Коктебель музыкант приехал с большим коллективом из США.В программе Sasha’s Вloc прозвучали авторские произведения, созданные джазменом. Их проникновенно исполнили Екатерина Готлиб, Майя Сайкс и Лаванс Колли, завершив тем самым первый день фестиваля. Дальше будет еще интереснее!В следующие два дня на фестивале выступят биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова, при участии Йоеля Гонсалеса-Портильи и Сергея Головни. А также Ольга Синяева и ее AllSee band, интернациональный ансамбль Якова Окуня, Мариам Мерабова с проектом Miraif, Трио Jazz ladies and gentlemen, итальянский пианист Мэтью Ли, Sergey Golovnya "Electro machine" и певица Aset, а также группа "Чиж &amp; Сo".Около одной из школ Коктебеля также появится аллея кипарисов, посвященная джазу. Ее высадят волонтеры и участники фестиваля.Все, у кого не получится попасть на Koktebel Jazz Party очно, смогут посмотреть концерты онлайн. Они будут доступны в формате телевизионной съемки. Увидеть их можно на сайте фестиваля (koktebel-jazz.ru), в социальных сетях, сайте ria.ru или на платформе Смотрим.ру.
https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html
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Открытие фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
Дмитрий Киселев открыл трехдневный фестиваль Koktebel Jazz Party в Крыму
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LIVE: Первый день Koktebel Jazz Party – 2021
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джаз, дмитрий киселев, фестиваль koktebel jazz party, новости культуры, музыка, коронавирус covid-19
11:47 21.08.2021 (обновлено: 17:51 21.08.2021)
 

Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Галина Соколова. В Крыму начался международный фестиваль Koktebel Jazz Party. В отличие от прошлого года — с иностранными участниками. И с еще более усиленными антиковидными мерами. О сюрпризах для зрителей и о том, как фестиваль девятнадцатый год подряд становится одним из главных событий лета, — в материале РИА Новости.

Джаз вне политики и коронавируса

"Наш фестиваль оказался необычайно устойчивым. Он пережил перемену национальной принадлежности в результате референдума, стихийные бедствия, запрет на выдачу виз американским посольством, а сейчас переживает пандемию уже второй год. Но мы гордимся такой нашей плавучестью, — заявил "отец-основатель" Koktebel Jazz Party, гендиректор МИА "Россия сегодня", журналист Дмитрий Киселев на пресс-конференции перед открытием.

В этом году Роспотребнадзор ужесточил меры безопасности. Поэтому организаторам фестиваля пришлось сократить количество зрителей: в партер пустили лишь 300 человек, которых рассадили в шахматном порядке. А зону возле пляжа, где обычно любили послушать джаз отдыхающие, огородили.
"Не опускаем маски под нос и держим социальную дистанцию. Не будем рисковать своим здоровьем и ставить под сомнение репутацию фестиваля — давайте сохраним его", — призвал Киселев.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021
1 из 2

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
2 из 2

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Зрители на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Журналист добавил, что Koktebel Jazz Party и так существует в условиях жестких санкций. В разные годы многим иностранным музыкантам было запрещено приезжать в Коктебель. "И тем не менее те друзья джаза, в том числе и мы, которые считают, что джаз находится вне политики, согласны, что культурные мосты должны сохраняться. К нам приезжают, поддерживают и приносят радость", — сказал Дмитрий Киселев.

Джаз начинается с традиций

Открыл фестиваль один из старейших российских ансамблей "Уральский диксиленд Игоря Бурко" (Челябинск), который исполняет в основном традиционный джаз. Руководитель коллектива, гитарист Валерий Сундарев перед концертом отметил: "От сегодняшнего выступления ожидания только самые положительные". Так и вышло.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выступление участников "Уральского диксиленда Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Выступление участников старейшего джазового российского ансамбля Уральский диксиленд Игоря Бурко на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
1 из 2

Выступление участников "Уральского диксиленда Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Кристина Рыжковская в составе ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
2 из 2

Кристина Рыжковская в составе ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Выступление участников "Уральского диксиленда Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Кристина Рыжковская в составе ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Публика тепло встретила шестерку музыкантов в полосатых жилетках и соломенных шляпах. Свою программу они начали с вариации на знаменитую After you’ve gone Тернера Лэйтона. Лирическую песню о расставании команда Сундарева превратила в ритмичную мелодию, под которую хотелось не плакать, а танцевать. Вскоре к ансамблю присоединилась Кристина Рыжковская. С ней джазмены исполнили еще несколько композиций, в том числе "Прости-прощай, Одесса-мама!"

Рояли в испуге

Когда на сцене появились два черных рояля, сразу стало понятно: сейчас начнется "дуэль" Даниила Крамера и Валерия Гроховского.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Фестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый
После того как пианисты заиграли, оба инструмента будто слились в один. Крамер и Гроховский интриговали публику то затихающими, то идущими к мощному forte музыкальными рисунками.
Параллельно они успевали посмотреть друг на друга, а Даниил Крамер еще и что-то прошептать. Он иначе не может, как признавался в интервью. В какой-то момент пианисты оказались за одним роялем и по очереди ловили быструю мелодию, пока в конце концов не сыгрались в четыре руки.
Приятным сюрпризом для всех стала аранжировка "Свадебного марша" Феликса Мендельсона — веселая и хулиганская.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый
"Мы ужасно непохожи, — рассказал Даниил Крамер. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".
Крамер посоветовал родителям чаще включать детям классику. По мнению пианиста, с этих мелодий и начинается знакомство с музыкой. "Моцарт, Бах, Шопен, старая классика — она лучше всех влияет на IQ ребенка, на его характер. Я не знаю, как соната Бетховена влияет на IQ детей, но она влияет. Эта музыка должна тихонечко звучать дома", — считает он.

"Нес’JAZZ’ный случай" vs. "Несчастного случая"

"Это первый джазовый фестиваль, на котором я выступаю, для меня это риск и вызов", — заявил Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай".

На Koktebel Jazz Party он дебютировал в составе проекта "Нес’JAZZ’ный случай", в который около года назад Алексея пригласил барабанщик и руководитель квинтета Павел Тимофеев. Ансамбль исполнил аранжировки на произведения Фила Коллинза, Эдриана Белью и группы The Doors. Но основной акцент участники "Нес’JAZZ’ного случая" сделали на репертуар "Несчастного случая". Так, по-новому стали звучать "Овощное танго" и "Простые числа".
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
1 из 2

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
2 из 2

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Музыкант, актер, солист и лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев и участники квинтета Павла Тимофеева выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Но вишенкой на торте стала песня "Генералы песчаных карьеров". Под нее до сих пор плачут фанаты сериала "Бригада" и, кажется, готов был и сам Алексей.
"Измывательство над самым дорогим, что у меня было в жизни и что принесло мне больше всего денег", — с иронией сказал он со сцены. В джазовой интерпретации знаменитая мелодия стала звучать экзотично.
Поэтому под конец, чтобы всех взбодрить, музыканты сыграли в стиле свинг "Что ты имела в виду" — тоже из репертуара "Несчастного случая".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фестиваль Koktebel Jazz Party 2021. День первый

Тонко и проникновенно

На пресс-конференции Дмитрий Киселев рассказал, что главным открытием в мире джаза в этом году для него стал ансамбль Sasha’s Bloc. Коллективом, который стал хедлайнером первого дня, почти десять лет руководит врач и джазмен Александр Гершман. В Коктебель музыкант приехал с большим коллективом из США.
"Для меня это очень ценно. Я очень уважаю Дмитрия Киселева. Мне нравится его вкус, он человек тонкий. Поэтому то, что ему понравилась наша музыка, для нас большое удовольствие и счастье", — прокомментировал участие в фестивале Гершман.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певица Майя Сайк и участники музыкального коллектива Sasha's Block выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
1 из 2

Певица Майя Сайк и участники музыкального коллектива Sasha's Block выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Певцы Лаванс Колли, Екатерина Готлиб (Шемякина) выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый
2 из 2

Певцы Лаванс Колли, Екатерина Готлиб (Шемякина) выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Певица Майя Сайк и участники музыкального коллектива Sasha's Block выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Певцы Лаванс Колли, Екатерина Готлиб (Шемякина) выступают на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party 2021 в Крыму

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
В программе Sasha’s Вloc прозвучали авторские произведения, созданные джазменом. Их проникновенно исполнили Екатерина Готлиб, Майя Сайкс и Лаванс Колли, завершив тем самым первый день фестиваля.
Подготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 12:51Культура
Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party

Дальше будет еще интереснее!

В следующие два дня на фестивале выступят биг-бенд Георгия Гараняна под управлением Ильи Филиппова, при участии Йоеля Гонсалеса-Портильи и Сергея Головни. А также Ольга Синяева и ее AllSee band, интернациональный ансамбль Якова Окуня, Мариам Мерабова с проектом Miraif, Трио Jazz ladies and gentlemen, итальянский пианист Мэтью Ли, Sergey Golovnya "Electro machine" и певица Aset, а также группа "Чиж & Сo".
Около одной из школ Коктебеля также появится аллея кипарисов, посвященная джазу. Ее высадят волонтеры и участники фестиваля.
Все, у кого не получится попасть на Koktebel Jazz Party очно, смогут посмотреть концерты онлайн. Они будут доступны в формате телевизионной съемки. Увидеть их можно на сайте фестиваля (koktebel-jazz.ru), в социальных сетях, сайте ria.ru или на платформе Смотрим.ру.
 
КультураджазДмитрий КиселевФестиваль Koktebel Jazz PartyНовости культурыМузыкаКоронавирус COVID-19
 
 
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