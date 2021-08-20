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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210820/koktebeljazzparty-1746268812.html
Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party
Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 20.08.2021
Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party
Сегодня начинается один из главных летних праздников — международный фестиваль Koktebel Jazz Party. А это значит, что легендарный черноморский поселок Коктебель РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T12:51
2021-08-20T13:44
культура
фестиваль koktebel jazz party
новости культуры
сша
коктебель
куба
несчастный случай
чиж & co
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Сегодня начинается один из главных летних праздников — международный фестиваль Koktebel Jazz Party. А это значит, что легендарный черноморский поселок Коктебель на несколько дней погрузится в яркие джазовые ритмы и импровизации знаменитых маэстро. В этом году в регламент фестиваля внесены изменения. Так, к примеру, в зрительном зале должно быть не более 300 человек, обязательно в масках. О том, чем удивит фестиваль, — в материале РИА Новости.Общение продолжаетсяОн подчеркнул: Koktebel Jazz Party — это отличная история: продолжать профессиональную деятельность, играть друг с другом, жить музыкой и зарабатывать. "Я очень люблю это место, Коктебель, и этот фестиваль, так как он дает возможность приглашать тех исполнителей, с которыми без лишних слов можно брать и играть", — признается музыкант."Фестивали — это кровь, которая течет по жилам искусства. Без этого нельзя, просто нельзя. Поэтому я жду притока свежей крови", — отмечает пианист Даниил Крамер.По его словам, "фестиваль — это своеобразный творческий котел". "Здесь у нас возникают новые идеи, образуются ансамбли, общение продолжается, причем и со старыми знакомыми, что не менее важно", — добавляет он.В первый день Koktebel Jazz Party Даниил Крамер устроит музыкальную дуэль со своим хорошим другом Валерием Гороховским. Вместе пианисты выступают более 20 лет. По словам Крамера, за эти годы им удалось создать невероятный тандем.Старые новичкиФестиваль откроет "Уральский диксиленд". Старейший джазовый российский ансамбль (основан в 1969-м) на Koktebel Jazz Party выступит впервые.Дебютирует на фестивале и Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай": с проектом "Нес’JAZZ’ный случай". Вместе с командой он исполнит произведения из репертуара группы в джазовой аранжировке, пару стандартов и свои любимые песни. "Для меня участие в Koktebel Jazz Party — большой риск и вызов, — рассказывает Алексей. — Это очень серьезный шаг в творческом развитии". Меньше года назад музыкант и его друг Павел Тимофеев создали вместе авторский проект под названием "Нес’JAZZ’ный случай"."Мне это все ужасно нравится, и я с огромным удовольствием этому отдаюсь!" — говорит Алексей. Он собирается и дальше заниматься новым проектом, запланированы гастроли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово. "Думаю, это может быть очень интересно", — добавляет он.Александр Гершман — врач и арт-директор ансамбля Sasha’s Bloc. Он сам пишет музыку, которую исполняет. "Думаю, это будет любопытное шоу", — подчеркивает Михаил Иконников, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party.Кубанская КубаВторой день начнет оркестр Георгия Гараняна из Краснодара при участии саксофонистов Сергея Головни и кубинца Йоеля Гонсалеса.Илья Филиппов называет Koktebel Jazz Party одним из лучших отечественных фестивалей. "Он всегда прекрасно организован, все на высочайшем уровне. Будем рады пообщаться с другими музыкантами, со всеми нашими старыми друзьями", — сказал музыкант.Традиции возвращаются!"В нынешнем году, в отличие от прошлого, к нам наконец-то приезжают иностранные артисты — из Америки и Италии, — отмечает Михаил Иконников. — Приходим ко всему тому, к чему привыкли за годы фестиваля. Традиции возвращаются"."Каждый год я стараюсь, чтобы интернациональная программа отличалась от того, что было в прошлом году", — уточняет пианист Яков Окунь. В этот раз он пригласил и привез на фестиваль международных звезд джаза из США, из Нью-Йорка: контрабасиста Питера Вашингтона, барабанщика Джо Фарнсуорта, саксофониста Крейга Хэнди и гитариста Марка Уитфилда.В тот же день свои программы представят две участницы шоу "Голос" — Мариам Мерабова и Ольга Синяева.В джазе только леди и джентльменыЗаключительный день стартует с программы трио Jazz Ladies and Gentlemen. Вокалистки Ирина Родилес, Виктория Каунова и Валерия Шургалина выступят с инструменталистами Владимиром Нестеренко, Макаром Новиковым и Александром Зингером. "Такого на фестивале еще не было — женское трио. Эта традиция уходит далеко в прошлое, еще к The Andrews Sisters — почти начало прошлого века", — поясняет Михаил Иконников.Певица пообещала, что вместе со своим составом исполнит как ever green song ("вечнозеленые", то есть всегда актуальные, джазовые произведения), так и джаз-модерн и, конечно же, традиционный джаз. "Так же вы услышите сольное пение каждой из певиц. Будет интересно!" — уверена Родилес.Итальянцы в КоктебелеЕще одна иностранная звезда — итальянский пианист Мэтью Ли. Музыканты из этой страны не выступали на Koktebel Jazz Party с 2015-го. Итальянец собирается украсить фестиваль новым звучанием."Нам как раз интересно показать какую-то еще музыку, которой, на наш взгляд, нам не хватало, — подчеркнул арт-директор фестиваля. — В Мэттью Ли есть что-то от Джерри ли Льюиса, плюс итальянский колорит. Не будем забывать, что и Адриано Челентано на заре карьеры увлекался рок-н-роллом". "Публика будет в восторге!""Жажду видеть, как всегда, наше суперграндиозное шоу, которое заставляет танцевать даже столетних стариков! Вот почему мы видим перед собою на нашем фестивале вечно молодую джазовую аудиторию!" — рассуждает саксофонист и один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня. Саксофонист представит оригинальную авторскую музыку, композицию "Memory", но в собственной интерпретации. Зрителей также порадуют виртуозной игрой участники его команды и соул-вокалом яркая и самобытная певица Асет Самраилова. На десерт — "Чиж &amp; Co"Участники легендарной рок-группы будут закрывать 19-й фестиваль джаза в Коктебеле. Программа группы насыщена блюзовым звучанием, но также найдется место блюз-року и даже народным мотивам. "Они довольно пестрые в плане музыки", — отмечает арт-директор. Ковид объединяетТерритория основной сцены будет свободна от коронавируса. "У нас COVID-free фестиваль", — подчеркивает Иконников.
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фестиваль koktebel jazz party, новости культуры, сша, коктебель, куба, несчастный случай, чиж & co, михаил иконников, сергей головня , даниил крамер, джаз, вакцинация, коронавирус covid-19
12:51 20.08.2021 (обновлено: 13:44 20.08.2021)
 

Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПодготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021
Подготовка к фестивалю Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Сегодня начинается один из главных летних праздников — международный фестиваль Koktebel Jazz Party. А это значит, что легендарный черноморский поселок Коктебель на несколько дней погрузится в яркие джазовые ритмы и импровизации знаменитых маэстро. В этом году в регламент фестиваля внесены изменения. Так, к примеру, в зрительном зале должно быть не более 300 человек, обязательно в масках. О том, чем удивит фестиваль, — в материале РИА Новости.

Общение продолжается

"Этот фестиваль, безусловно, будет отличаться от предыдущих. Не секрет, что мы, музыканты, оказались в непростой ситуации. Многие профессии зависят от того, чтобы обеспечивать себя и наши семьи. Выражаясь простым языком — оплачивать счета", — говорит пианист Яков Окунь.

Он подчеркнул: Koktebel Jazz Party — это отличная история: продолжать профессиональную деятельность, играть друг с другом, жить музыкой и зарабатывать. "Я очень люблю это место, Коктебель, и этот фестиваль, так как он дает возможность приглашать тех исполнителей, с которыми без лишних слов можно брать и играть", — признается музыкант.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
Пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
"Фестивали — это кровь, которая течет по жилам искусства. Без этого нельзя, просто нельзя. Поэтому я жду притока свежей крови", — отмечает пианист Даниил Крамер.
По его словам, "фестиваль — это своеобразный творческий котел". "Здесь у нас возникают новые идеи, образуются ансамбли, общение продолжается, причем и со старыми знакомыми, что не менее важно", — добавляет он.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДжазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
В первый день Koktebel Jazz Party Даниил Крамер устроит музыкальную дуэль со своим хорошим другом Валерием Гороховским. Вместе пианисты выступают более 20 лет. По словам Крамера, за эти годы им удалось создать невероятный тандем.

"Мы ужасно непохожи, — объясняет он. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".

Старые новички

Фестиваль откроет "Уральский диксиленд". Старейший джазовый российский ансамбль (основан в 1969-м) на Koktebel Jazz Party выступит впервые.
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМузыкант группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале "Дикая Мята"
Музыкант группы Несчастный случай Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале Дикая Мята - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Музыкант группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале "Дикая Мята"
Дебютирует на фестивале и Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай": с проектом "Нес’JAZZ’ный случай". Вместе с командой он исполнит произведения из репертуара группы в джазовой аранжировке, пару стандартов и свои любимые песни.
"Для меня участие в Koktebel Jazz Party — большой риск и вызов, — рассказывает Алексей. — Это очень серьезный шаг в творческом развитии". Меньше года назад музыкант и его друг Павел Тимофеев создали вместе авторский проект под названием "Нес’JAZZ’ный случай".
"Мне это все ужасно нравится, и я с огромным удовольствием этому отдаюсь!" — говорит Алексей. Он собирается и дальше заниматься новым проектом, запланированы гастроли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово. "Думаю, это может быть очень интересно", — добавляет он.
Александр Гершман — врач и арт-директор ансамбля Sasha’s Bloc. Он сам пишет музыку, которую исполняет. "Думаю, это будет любопытное шоу", — подчеркивает Михаил Иконников, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party.

Кубанская Куба

Второй день начнет оркестр Георгия Гараняна из Краснодара при участии саксофонистов Сергея Головни и кубинца Йоеля Гонсалеса.

"Мы уже выступали на Koktebel Jazz Party несколько лет назад, — напоминает художественный руководитель оркестра Илья Филиппов. — Будем играть латинскую и кубинскую музыку композиторов карибского бассейна вроде Бобби Мартинеса или Пакито де Риверы. Так как фестиваль на берегу моря, то это будет яркая, солнечная латинская кубано-кубинская музыка".

Илья Филиппов называет Koktebel Jazz Party одним из лучших отечественных фестивалей. "Он всегда прекрасно организован, все на высочайшем уровне. Будем рады пообщаться с другими музыкантами, со всеми нашими старыми друзьями", — сказал музыкант.

Традиции возвращаются!

"В нынешнем году, в отличие от прошлого, к нам наконец-то приезжают иностранные артисты — из Америки и Италии, — отмечает Михаил Иконников. — Приходим ко всему тому, к чему привыкли за годы фестиваля. Традиции возвращаются".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБарабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
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Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебора Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня, певица Дебора Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
2 из 2

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебора Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Барабанщик Яков Окунь в составе квартета Михаила Окуня выступает на Волошинской сцене на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

Участница International Jazz Ensemble Якова Окуня певица Дебора Браун (США) и пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
"Каждый год я стараюсь, чтобы интернациональная программа отличалась от того, что было в прошлом году", — уточняет пианист Яков Окунь. В этот раз он пригласил и привез на фестиваль международных звезд джаза из США, из Нью-Йорка: контрабасиста Питера Вашингтона, барабанщика Джо Фарнсуорта, саксофониста Крейга Хэнди и гитариста Марка Уитфилда.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПевица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке
В тот же день свои программы представят две участницы шоу "Голос" — Мариам Мерабова и Ольга Синяева.

В джазе только леди и джентльмены

Заключительный день стартует с программы трио Jazz Ladies and Gentlemen. Вокалистки Ирина Родилес, Виктория Каунова и Валерия Шургалина выступят с инструменталистами Владимиром Нестеренко, Макаром Новиковым и Александром Зингером. "Такого на фестивале еще не было — женское трио. Эта традиция уходит далеко в прошлое, еще к The Andrews Sisters — почти начало прошлого века", — поясняет Михаил Иконников.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПевица Ирина Родилес выступает на фестивале Koktebel Jazz Party
Певица Ирина Родилес выступает на фестивале Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Певица Ирина Родилес выступает на фестивале Koktebel Jazz Party

"Я впервые участвую в фестивале Koktebel Jazz Party, — говорит Ирина Родилес. — На предложение организаторов отреагировала с восторгом, потому что знакома со многими из здесь выступающих музыкантов. А это высочайший исполнительский уровень".

Певица пообещала, что вместе со своим составом исполнит как ever green song ("вечнозеленые", то есть всегда актуальные, джазовые произведения), так и джаз-модерн и, конечно же, традиционный джаз. "Так же вы услышите сольное пение каждой из певиц. Будет интересно!" — уверена Родилес.

Итальянцы в Коктебеле

Еще одна иностранная звезда — итальянский пианист Мэтью Ли. Музыканты из этой страны не выступали на Koktebel Jazz Party с 2015-го. Итальянец собирается украсить фестиваль новым звучанием.
© Фото : S.U.P.E.R.B. MUSIC / Francesco CaraccioloИтальянский пианист Мэтью Ли
Итальянский пианист Мэтью Ли - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : S.U.P.E.R.B. MUSIC / Francesco Caracciolo
Итальянский пианист Мэтью Ли

"Он ведь больше рок-н-рольщик, чем джазмен", — уточняет Михаил Иконников. И добавляет, что организаторы и не стремились, чтобы в Коктебель приезжали музыканты, исполняющие только джаз.

"Нам как раз интересно показать какую-то еще музыку, которой, на наш взгляд, нам не хватало, — подчеркнул арт-директор фестиваля. — В Мэттью Ли есть что-то от Джерри ли Льюиса, плюс итальянский колорит. Не будем забывать, что и Адриано Челентано на заре карьеры увлекался рок-н-роллом".

"Публика будет в восторге!"

"Жажду видеть, как всегда, наше суперграндиозное шоу, которое заставляет танцевать даже столетних стариков! Вот почему мы видим перед собою на нашем фестивале вечно молодую джазовую аудиторию!" — рассуждает саксофонист и один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
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Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКонцерт джаз-рокового проекта Electro Machine & Aset в "Аптекарском огороде". Участники Electro Machine & Aset: Сергей Головня (саксофоны, флейта) и Асет Самраилова (вокал), Алексей Беккер (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Ник Лазарев (бас).
Концерт в оранжерее Аптекарского огорода
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Концерт джаз-рокового проекта Electro Machine & Aset в "Аптекарском огороде". Участники Electro Machine & Aset: Сергей Головня (саксофоны, флейта) и Асет Самраилова (вокал), Алексей Беккер (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Ник Лазарев (бас).
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Джазовый музыкант Сергей Головня выступает на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 2
Концерт джаз-рокового проекта Electro Machine & Aset в "Аптекарском огороде". Участники Electro Machine & Aset: Сергей Головня (саксофоны, флейта) и Асет Самраилова (вокал), Алексей Беккер (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Ник Лазарев (бас).
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

"Мы приготовили для зрителей суперинтересный, яркий, разнообразный лайн-ап. Публика будет в восторге!" — уверен он.

Саксофонист представит оригинальную авторскую музыку, композицию "Memory", но в собственной интерпретации. Зрителей также порадуют виртуозной игрой участники его команды и соул-вокалом яркая и самобытная певица Асет Самраилова.

На десерт — "Чиж & Co"

Участники легендарной рок-группы будут закрывать 19-й фестиваль джаза в Коктебеле.

"После предыдущего успеха "Морального кодекса" мы решили пойти дальше", — поясняет Михаил Иконников.

Программа группы насыщена блюзовым звучанием, но также найдется место блюз-року и даже народным мотивам. "Они довольно пестрые в плане музыки", — отмечает арт-директор.

Ковид объединяет

Территория основной сцены будет свободна от коронавируса. "У нас COVID-free фестиваль", — подчеркивает Иконников.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зрители на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

Зрители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
1 из 3

Зрители на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский

Зрительница на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

Зрительница на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 3

Зрительница на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму
3 из 3

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 3

Зрители на международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Зрительница на международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
3 из 3

Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party — 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Проверка документов на входе в пресс-центр Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
11:29Культура
В Крыму начал работу пресс-центр Koktebel Jazz Party
 
КультураФестиваль Koktebel Jazz PartyНовости культурыСШАКоктебельКубаНесчастный случайЧиж & CoМихаил ИконниковСергей ГоловняДаниил КрамерджазВакцинацияКоронавирус COVID-19
 
 
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14:52На директора, не пустившего ребенка-аутиста в аквапарк, завели дело
14:42В МИД возмутились обвинениями Японии в оккупации южных Курил
14:41В Ульяновске умер мужчина, которого сбил трамвай
14:41Путин вручил букет цветов Меркель перед началом переговоров
14:37"Белтелеком" сообщил о возможных проблемах с доступом к российским сайтам
14:36Кулеба о планах по Крыму: "Украина странная и ни к чему никогда не готова"
14:36Суд отменил штраф пермской активистке, записавшей видеообращение к Путину
14:31Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным
14:30Ситуация в Белоруссии остается непростой, заявил Лукашенко
14:29В Госдуме назвали цель "Крымской платформы"
14:17Путин назвал визит Меркель конструктивным
14:15Меркель заявила, что ей есть о чем поговорить с Путиным
14:14Россия и Германия намерены говорить друг с другом, заявила Меркель
14:13Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Германией
14:10Путин назвал Германию одним из основных партнеров для России
14:09Путин и Меркель начали переговоры в Кремле
14:08Житель Якутии зарезал жену и поджег дом
14:07В Госдуме назвали слова Кулебы о Крымском мосте завистью
14:06Ученые-атомщики Советского Союза сохранили мир на планете, заявил Лихачев
14:00Египет гарантирует полную безопасность российских туристов, заявил посол
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