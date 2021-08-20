Музыка на море: в Крыму открывается легендарный Koktebel Jazz Party

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Сегодня начинается один из главных летних праздников — международный фестиваль Koktebel Jazz Party. А это значит, что легендарный черноморский поселок Коктебель на несколько дней погрузится в яркие джазовые ритмы и импровизации знаменитых маэстро. В этом году в регламент фестиваля внесены изменения. Так, к примеру, в зрительном зале должно быть не более 300 человек, обязательно в масках. О том, чем удивит фестиваль, — в материале РИА Новости.Общение продолжаетсяОн подчеркнул: Koktebel Jazz Party — это отличная история: продолжать профессиональную деятельность, играть друг с другом, жить музыкой и зарабатывать. "Я очень люблю это место, Коктебель, и этот фестиваль, так как он дает возможность приглашать тех исполнителей, с которыми без лишних слов можно брать и играть", — признается музыкант."Фестивали — это кровь, которая течет по жилам искусства. Без этого нельзя, просто нельзя. Поэтому я жду притока свежей крови", — отмечает пианист Даниил Крамер.По его словам, "фестиваль — это своеобразный творческий котел". "Здесь у нас возникают новые идеи, образуются ансамбли, общение продолжается, причем и со старыми знакомыми, что не менее важно", — добавляет он.В первый день Koktebel Jazz Party Даниил Крамер устроит музыкальную дуэль со своим хорошим другом Валерием Гороховским. Вместе пианисты выступают более 20 лет. По словам Крамера, за эти годы им удалось создать невероятный тандем.Старые новичкиФестиваль откроет "Уральский диксиленд". Старейший джазовый российский ансамбль (основан в 1969-м) на Koktebel Jazz Party выступит впервые.Дебютирует на фестивале и Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай": с проектом "Нес’JAZZ’ный случай". Вместе с командой он исполнит произведения из репертуара группы в джазовой аранжировке, пару стандартов и свои любимые песни. "Для меня участие в Koktebel Jazz Party — большой риск и вызов, — рассказывает Алексей. — Это очень серьезный шаг в творческом развитии". Меньше года назад музыкант и его друг Павел Тимофеев создали вместе авторский проект под названием "Нес’JAZZ’ный случай"."Мне это все ужасно нравится, и я с огромным удовольствием этому отдаюсь!" — говорит Алексей. Он собирается и дальше заниматься новым проектом, запланированы гастроли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово. "Думаю, это может быть очень интересно", — добавляет он.Александр Гершман — врач и арт-директор ансамбля Sasha’s Bloc. Он сам пишет музыку, которую исполняет. "Думаю, это будет любопытное шоу", — подчеркивает Михаил Иконников, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party.Кубанская КубаВторой день начнет оркестр Георгия Гараняна из Краснодара при участии саксофонистов Сергея Головни и кубинца Йоеля Гонсалеса.Илья Филиппов называет Koktebel Jazz Party одним из лучших отечественных фестивалей. "Он всегда прекрасно организован, все на высочайшем уровне. Будем рады пообщаться с другими музыкантами, со всеми нашими старыми друзьями", — сказал музыкант.Традиции возвращаются!"В нынешнем году, в отличие от прошлого, к нам наконец-то приезжают иностранные артисты — из Америки и Италии, — отмечает Михаил Иконников. — Приходим ко всему тому, к чему привыкли за годы фестиваля. Традиции возвращаются"."Каждый год я стараюсь, чтобы интернациональная программа отличалась от того, что было в прошлом году", — уточняет пианист Яков Окунь. В этот раз он пригласил и привез на фестиваль международных звезд джаза из США, из Нью-Йорка: контрабасиста Питера Вашингтона, барабанщика Джо Фарнсуорта, саксофониста Крейга Хэнди и гитариста Марка Уитфилда.В тот же день свои программы представят две участницы шоу "Голос" — Мариам Мерабова и Ольга Синяева.В джазе только леди и джентльменыЗаключительный день стартует с программы трио Jazz Ladies and Gentlemen. Вокалистки Ирина Родилес, Виктория Каунова и Валерия Шургалина выступят с инструменталистами Владимиром Нестеренко, Макаром Новиковым и Александром Зингером. "Такого на фестивале еще не было — женское трио. Эта традиция уходит далеко в прошлое, еще к The Andrews Sisters — почти начало прошлого века", — поясняет Михаил Иконников.Певица пообещала, что вместе со своим составом исполнит как ever green song ("вечнозеленые", то есть всегда актуальные, джазовые произведения), так и джаз-модерн и, конечно же, традиционный джаз. "Так же вы услышите сольное пение каждой из певиц. Будет интересно!" — уверена Родилес.Итальянцы в КоктебелеЕще одна иностранная звезда — итальянский пианист Мэтью Ли. Музыканты из этой страны не выступали на Koktebel Jazz Party с 2015-го. Итальянец собирается украсить фестиваль новым звучанием."Нам как раз интересно показать какую-то еще музыку, которой, на наш взгляд, нам не хватало, — подчеркнул арт-директор фестиваля. — В Мэттью Ли есть что-то от Джерри ли Льюиса, плюс итальянский колорит. Не будем забывать, что и Адриано Челентано на заре карьеры увлекался рок-н-роллом". "Публика будет в восторге!""Жажду видеть, как всегда, наше суперграндиозное шоу, которое заставляет танцевать даже столетних стариков! Вот почему мы видим перед собою на нашем фестивале вечно молодую джазовую аудиторию!" — рассуждает саксофонист и один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня. Саксофонист представит оригинальную авторскую музыку, композицию "Memory", но в собственной интерпретации. Зрителей также порадуют виртуозной игрой участники его команды и соул-вокалом яркая и самобытная певица Асет Самраилова. На десерт — "Чиж & Co"Участники легендарной рок-группы будут закрывать 19-й фестиваль джаза в Коктебеле. Программа группы насыщена блюзовым звучанием, но также найдется место блюз-року и даже народным мотивам. "Они довольно пестрые в плане музыки", — отмечает арт-директор. Ковид объединяетТерритория основной сцены будет свободна от коронавируса. "У нас COVID-free фестиваль", — подчеркивает Иконников.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Галина Соколова. Сегодня начинается один из главных летних праздников — международный фестиваль Koktebel Jazz Party. А это значит, что легендарный черноморский поселок Коктебель на несколько дней погрузится в яркие джазовые ритмы и импровизации знаменитых маэстро. В этом году в регламент фестиваля внесены изменения. Так, к примеру, в зрительном зале должно быть не более 300 человек, обязательно в масках. О том, чем удивит фестиваль, — в материале РИА Новости.
Общение продолжается
"Этот фестиваль, безусловно, будет отличаться от предыдущих. Не секрет, что мы, музыканты, оказались в непростой ситуации. Многие профессии зависят от того, чтобы обеспечивать себя и наши семьи. Выражаясь простым языком — оплачивать счета", — говорит пианист Яков Окунь.
Он подчеркнул: Koktebel Jazz Party — это отличная история: продолжать профессиональную деятельность, играть друг с другом, жить музыкой и зарабатывать. "Я очень люблю это место, Коктебель, и этот фестиваль, так как он дает возможность приглашать тех исполнителей, с которыми без лишних слов можно брать и играть", — признается музыкант.
Пианист Яков Окунь во время выступления на 16-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party
"Фестивали — это кровь, которая течет по жилам искусства. Без этого нельзя, просто нельзя. Поэтому я жду притока свежей крови", — отмечает пианист Даниил Крамер.
По его словам, "фестиваль — это своеобразный творческий котел". "Здесь у нас возникают новые идеи, образуются ансамбли, общение продолжается, причем и со старыми знакомыми, что не менее важно", — добавляет он.
Джазовый пианист Даниил Крамер выступает на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
В первый день Koktebel Jazz Party Даниил Крамер устроит музыкальную дуэль со своим хорошим другом Валерием Гороховским. Вместе пианисты выступают более 20 лет. По словам Крамера, за эти годы им удалось создать невероятный тандем.
"Мы ужасно непохожи, — объясняет он. — Я азартен, я взрывной, я пою, когда играю, и даже топаю. Но иначе просто не могу. Валера — моя полная противоположность. Он абсолютно спокоен. Внешне не выдает чувств, но при этом бриллиантовый пианист: невероятно техничный и музыкальный".
Старые новички
Фестиваль откроет "Уральский диксиленд". Старейший джазовый российский ансамбль (основан в 1969-м) на Koktebel Jazz Party выступит впервые.
Музыкант группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев выступает на музыкальном фестивале "Дикая Мята"
Дебютирует на фестивале и Алексей Кортнев, лидер группы "Несчастный случай": с проектом "Нес’JAZZ’ный случай". Вместе с командой он исполнит произведения из репертуара группы в джазовой аранжировке, пару стандартов и свои любимые песни.
"Для меня участие в Koktebel Jazz Party — большой риск и вызов, — рассказывает Алексей. — Это очень серьезный шаг в творческом развитии". Меньше года назад музыкант и его друг Павел Тимофеев создали вместе авторский проект под названием "Нес’JAZZ’ный случай".
"Мне это все ужасно нравится, и я с огромным удовольствием этому отдаюсь!" — говорит Алексей. Он собирается и дальше заниматься новым проектом, запланированы гастроли в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Кемерово. "Думаю, это может быть очень интересно", — добавляет он.
Александр Гершман — врач и арт-директор ансамбля Sasha’s Bloc. Он сам пишет музыку, которую исполняет. "Думаю, это будет любопытное шоу", — подчеркивает Михаил Иконников, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party.
Кубанская Куба
Второй день начнет оркестр Георгия Гараняна из Краснодара при участии саксофонистов Сергея Головни и кубинца Йоеля Гонсалеса.
"Мы уже выступали на Koktebel Jazz Party несколько лет назад, — напоминает художественный руководитель оркестра Илья Филиппов. — Будем играть латинскую и кубинскую музыку композиторов карибского бассейна вроде Бобби Мартинеса или Пакито де Риверы. Так как фестиваль на берегу моря, то это будет яркая, солнечная латинская кубано-кубинская музыка".
Илья Филиппов называет Koktebel Jazz Party одним из лучших отечественных фестивалей. "Он всегда прекрасно организован, все на высочайшем уровне. Будем рады пообщаться с другими музыкантами, со всеми нашими старыми друзьями", — сказал музыкант.
Традиции возвращаются!
"В нынешнем году, в отличие от прошлого, к нам наконец-то приезжают иностранные артисты — из Америки и Италии, — отмечает Михаил Иконников. — Приходим ко всему тому, к чему привыкли за годы фестиваля. Традиции возвращаются".
"Каждый год я стараюсь, чтобы интернациональная программа отличалась от того, что было в прошлом году", — уточняет пианист Яков Окунь. В этот раз он пригласил и привез на фестиваль международных звезд джаза из США, из Нью-Йорка: контрабасиста Питера Вашингтона, барабанщика Джо Фарнсуорта, саксофониста Крейга Хэнди и гитариста Марка Уитфилда.
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) "Меридианы Тихого" во Владивостоке
В тот же день свои программы представят две участницы шоу "Голос" — Мариам Мерабова и Ольга Синяева.
В джазе только леди и джентльмены
Заключительный день стартует с программы трио Jazz Ladies and Gentlemen. Вокалистки Ирина Родилес, Виктория Каунова и Валерия Шургалина выступят с инструменталистами Владимиром Нестеренко, Макаром Новиковым и Александром Зингером. "Такого на фестивале еще не было — женское трио. Эта традиция уходит далеко в прошлое, еще к The Andrews Sisters — почти начало прошлого века", — поясняет Михаил Иконников.
Певица Ирина Родилес выступает на фестивале Koktebel Jazz Party
"Я впервые участвую в фестивале Koktebel Jazz Party, — говорит Ирина Родилес. — На предложение организаторов отреагировала с восторгом, потому что знакома со многими из здесь выступающих музыкантов. А это высочайший исполнительский уровень".
Певица пообещала, что вместе со своим составом исполнит как ever green song ("вечнозеленые", то есть всегда актуальные, джазовые произведения), так и джаз-модерн и, конечно же, традиционный джаз. "Так же вы услышите сольное пение каждой из певиц. Будет интересно!" — уверена Родилес.
Итальянцы в Коктебеле
Еще одна иностранная звезда — итальянский пианист Мэтью Ли. Музыканты из этой страны не выступали на Koktebel Jazz Party с 2015-го. Итальянец собирается украсить фестиваль новым звучанием.
"Он ведь больше рок-н-рольщик, чем джазмен", — уточняет Михаил Иконников. И добавляет, что организаторы и не стремились, чтобы в Коктебель приезжали музыканты, исполняющие только джаз.
"Нам как раз интересно показать какую-то еще музыку, которой, на наш взгляд, нам не хватало, — подчеркнул арт-директор фестиваля. — В Мэттью Ли есть что-то от Джерри ли Льюиса, плюс итальянский колорит. Не будем забывать, что и Адриано Челентано на заре карьеры увлекался рок-н-роллом".
"Публика будет в восторге!"
"Жажду видеть, как всегда, наше суперграндиозное шоу, которое заставляет танцевать даже столетних стариков! Вот почему мы видим перед собою на нашем фестивале вечно молодую джазовую аудиторию!" — рассуждает саксофонист и один из арт-директоров Koktebel Jazz Party Сергей Головня.
Концерт джаз-рокового проекта Electro Machine & Aset в "Аптекарском огороде". Участники Electro Machine & Aset: Сергей Головня (саксофоны, флейта) и Асет Самраилова (вокал), Алексей Беккер (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Ник Лазарев (бас).
Концерт джаз-рокового проекта Electro Machine & Aset в "Аптекарском огороде". Участники Electro Machine & Aset: Сергей Головня (саксофоны, флейта) и Асет Самраилова (вокал), Алексей Беккер (клавиши), Павел Тимофеев (барабаны), Ник Лазарев (бас).
"Мы приготовили для зрителей суперинтересный, яркий, разнообразный лайн-ап. Публика будет в восторге!" — уверен он.
Саксофонист представит оригинальную авторскую музыку, композицию "Memory", но в собственной интерпретации. Зрителей также порадуют виртуозной игрой участники его команды и соул-вокалом яркая и самобытная певица Асет Самраилова.
На десерт — "Чиж & Co"
Участники легендарной рок-группы будут закрывать 19-й фестиваль джаза в Коктебеле.
"После предыдущего успеха "Морального кодекса" мы решили пойти дальше", — поясняет Михаил Иконников.
Программа группы насыщена блюзовым звучанием, но также найдется место блюз-року и даже народным мотивам. "Они довольно пестрые в плане музыки", — отмечает арт-директор.
Ковид объединяет
Территория основной сцены будет свободна от коронавируса. "У нас COVID-free фестиваль", — подчеркивает Иконников.
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