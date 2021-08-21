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Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party
Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021
Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party
Джазовая певица, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:19
2021-08-21T23:19
сша
коктебель
куба
владимир путин
мариам мерабова
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовая певица, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party, передает корреспондент РИА Новости.Мерабова совместно с джазовой группой Miraif, основанной ее супругом пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым, исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые стандарты, а также советские песни в новом - джазовом прочтении.В частности, одну из песен - "Нет, мой милый" - певица посвятила памяти Людмилы Гурченко. Мерабова также исполнила Georgia on My Mind.Закрыла второй день фестиваля исполнительница композицией Fever.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа, в пятницу и продлится до воскресенья включительно.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте ( HYPERLINK "http://koktebel-jazz.ru" http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210820/koktebel-1746634580.html
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сша, коктебель, куба, владимир путин, мариам мерабова , koktebel jazz party — 2021
23:19 21.08.2021
 
Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party

Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party, исполнив знаменитую Fever

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День второй - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовая певица, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова закрыла второй день Koktebel Jazz Party, передает корреспондент РИА Новости.
Мерабова совместно с джазовой группой Miraif, основанной ее супругом пианистом-виртуозом, аранжировщиком и композитором Арменом Мерабовым, исполнила авторские произведения, известные мировые джазовые стандарты, а также советские песни в новом - джазовом прочтении.
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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Зрители тепло встретили Кортнева на Koktebel Jazz Party
В частности, одну из песен - "Нет, мой милый" - певица посвятила памяти Людмилы Гурченко. Мерабова также исполнила Georgia on My Mind.
Закрыла второй день фестиваля исполнительница композицией Fever.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа, в пятницу и продлится до воскресенья включительно.
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны будут предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте ( HYPERLINK "http://koktebel-jazz.ru" http://koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев во время экологической акции Джазовая аллея - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 12:02Культура
"Джазовую аллею" высадили у школы в Коктебеле на Koktebel Jazz Party
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
 
СШАКоктебельКубаВладимир ПутинМариам МерабоваKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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