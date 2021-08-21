https://ria.ru/20210821/koktebel-1746707586.html

Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party

Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021

Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party

Джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка выступили на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму вместе с российским пианистом... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:16

2021-08-21T22:16

2021-08-21T22:19

культура

коктебель

koktebel jazz party — 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/15/1746644920_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_03289ce523c4556fc4b6c2cb73e32512.jpg

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка выступили на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня", передает корреспондент РИА Новости.Квинтет, в котором также участвуют барабанщик и басист, выступил в Коктебеле вечером в субботу, во второй день фестиваля. Во время исполнения нескольких композиций к коллективу подключался Сергей Головня с бас-саксофоном.На пресс-конференции в Коктебеле американские джазмены рассказали, как и с кем из джазовых музыкантов России они познакомились."Я еще более 30 лет назад познакомился с (саксофонистом – ред.) Игорем Бутманом, он в свою очередь познакомил меня с очень многими замечательными российскими музыкантами. А также благодаря своим сыновьям я неплохо знаю молодое поколение музыкантов. У нас очень схож дух, настрой. Мы эмоциональны, может быть грустное что-то или веселое, но мы всегда делаем так, чтобы не было скучно", - сказал журналистам Уитфилд.В свою очередь Хэнди рассказал, что более 30 лет знаком с Бутманом и другими известными российскими музыкантами."Я тоже более 30 лет знаю Игоря Бутмана, его привез в Нью-Йорк его брат Олег, они в начале 90-х много ходили по Нью-Йорку и играли. Борис Козлов, басист, я тоже его знаю, он с многими известными коллективами в Нью-Йорке играл… Чувство душевности, которое присуще музыке темнокожих музыкантов, которых мы здесь представляем, это чувство мы видим и в творчестве российских музыкантов", - сказал саксофонист.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html

https://ria.ru/20210821/alleya-1746664422.html

коктебель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, koktebel jazz party — 2021