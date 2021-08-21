https://ria.ru/20210821/koktebel-1746707586.html
Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party
Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 21.08.2021
Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party
Джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка выступили на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму вместе с российским пианистом... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:16
2021-08-21T22:16
2021-08-21T22:19
культура
коктебель
koktebel jazz party — 2021
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка выступили на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня", передает корреспондент РИА Новости.Квинтет, в котором также участвуют барабанщик и басист, выступил в Коктебеле вечером в субботу, во второй день фестиваля. Во время исполнения нескольких композиций к коллективу подключался Сергей Головня с бас-саксофоном.На пресс-конференции в Коктебеле американские джазмены рассказали, как и с кем из джазовых музыкантов России они познакомились."Я еще более 30 лет назад познакомился с (саксофонистом – ред.) Игорем Бутманом, он в свою очередь познакомил меня с очень многими замечательными российскими музыкантами. А также благодаря своим сыновьям я неплохо знаю молодое поколение музыкантов. У нас очень схож дух, настрой. Мы эмоциональны, может быть грустное что-то или веселое, но мы всегда делаем так, чтобы не было скучно", - сказал журналистам Уитфилд.В свою очередь Хэнди рассказал, что более 30 лет знаком с Бутманом и другими известными российскими музыкантами."Я тоже более 30 лет знаю Игоря Бутмана, его привез в Нью-Йорк его брат Олег, они в начале 90-х много ходили по Нью-Йорку и играли. Борис Козлов, басист, я тоже его знаю, он с многими известными коллективами в Нью-Йорке играл… Чувство душевности, которое присуще музыке темнокожих музыкантов, которых мы здесь представляем, это чувство мы видим и в творчестве российских музыкантов", - сказал саксофонист.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коктебель, koktebel jazz party — 2021
22:16 21.08.2021 (обновлено: 22:19 21.08.2021)
Гитарист Уитфилд из Нью-Йорка выступил на Koktebel Jazz Party
Гитарист Уитфилд и саксофонист Хэнди из Нью-Йорка выступили на Koktebel Jazz Party
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 21 авг - РИА Новости. Джазовый гитарист Марк Уитфилд и саксофонист Крейг Хэнди из Нью-Йорка выступили на сцене фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта "International jazz ensemble Якова Окуня", передает корреспондент РИА Новости.
Квинтет, в котором также участвуют барабанщик и басист, выступил в Коктебеле
вечером в субботу, во второй день фестиваля. Во время исполнения нескольких композиций к коллективу подключался Сергей Головня с бас-саксофоном.
На пресс-конференции в Коктебеле американские джазмены рассказали, как и с кем из джазовых музыкантов России они познакомились.
"Я еще более 30 лет назад познакомился с (саксофонистом – ред.) Игорем Бутманом, он в свою очередь познакомил меня с очень многими замечательными российскими музыкантами. А также благодаря своим сыновьям я неплохо знаю молодое поколение музыкантов. У нас очень схож дух, настрой. Мы эмоциональны, может быть грустное что-то или веселое, но мы всегда делаем так, чтобы не было скучно", - сказал журналистам Уитфилд.
В свою очередь Хэнди рассказал, что более 30 лет знаком с Бутманом и другими известными российскими музыкантами.
"Я тоже более 30 лет знаю Игоря Бутмана
, его привез в Нью-Йорк
его брат Олег, они в начале 90-х много ходили по Нью-Йорку и играли. Борис Козлов, басист, я тоже его знаю, он с многими известными коллективами в Нью-Йорке играл… Чувство душевности, которое присуще музыке темнокожих музыкантов, которых мы здесь представляем, это чувство мы видим и в творчестве российских музыкантов", - сказал саксофонист.
За джазом — в Коктебель: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
1 из 13
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
2 из 13
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
3 из 13
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
4 из 13
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
5 из 13
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
6 из 13
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
7 из 13
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
8 из 13
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
9 из 13
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
10 из 13
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
11 из 13
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
12 из 13
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
13 из 13
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.
1 из 13
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму с 20 по 22 августа.
2 из 13
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева, генерального директора МИА "Россия сегодня".
3 из 13
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки.
4 из 13
Музыкант и актер Алексей Кортнев впервые выступил на джазовом фестивале с проектом "Нес’JAZZ’ный случай", исполнив композиции, основанные на песнях группы "Несчастный случай".
5 из 13
Музыкант и друг Алексея Кортнева Павел Тимофеев стал соавтором проекта "Нес’JAZZ’ный случай". Зрители очень тепло приняли артистов на сцене фестиваля.
6 из 13
Из-за коронавируса все участники фестиваля должны предоставить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест
7 из 13
Музыкальный коллектив из Лос-Анджелеса Sasha's Block стал хедлайнером первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021.
8 из 13
Участники музыкального коллектива Sasha's Block рассказали, что впервые побывали в Коктебеле, и отметили гостеприимность и дружелюбие людей в Крыму.
9 из 13
Из-за ограничений по COVID-19 в этом году на территории площадки фестиваля не продают еду и алкогольные напитки. Пляжная зона тоже не работает.
10 из 13
Фестиваль Koktebel Jazz Party — 2021 открыли генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева) и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.
11 из 13
На открытии фестиваля впервые выступил старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", основанный в 1969 году.
12 из 13
Народный артист России, джазовый пианист Даниил Крамер (справа) и профессор, пианист, композитор Валерий Гроховский устроили на сцене Koktebel Jazz Party музыкальную дуэль.
13 из 13
Директор ансамбля "Уральский диксиленд Игоря Бурко" восхитилась атмосферой и энергетикой Коктебеля, где проходит фестиваль.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США
), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба
), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия
), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин
. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".