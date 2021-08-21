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Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция

Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.08.2021

Второй день фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. Прямая трансляция

В Крыму проходит второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021. РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T19:00

2021-08-21T19:00

2021-08-21T20:17

фестиваль koktebel jazz party

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В Крыму проходит второй день музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party 2021.Из-за пандемии коронавируса организаторы решили проводить концерты в формате телевизионной съемки. Для прохода на площадку нужно представить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, полученную не ранее 25 мая 2021 года, или сертификат о вакцинации от коронавируса. Эти требования распространяются на гостей фестиваля, артистов, персонал и журналистов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фестиваль koktebel jazz party, видео