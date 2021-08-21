https://ria.ru/20210821/kiev-1746706789.html

Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве

Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве - РИА Новости, 21.08.2021

Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве

Более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви пришли в субботу к зданию Верховной рады в Киеве, чтобы встретиться с Константинопольским... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T22:03

2021-08-21T22:03

2021-08-21T22:03

религия

в мире

украина

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_381d9cc478ee353f3328a0d87b834db5.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Анна Горбашова. Более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви пришли в субботу к зданию Верховной рады в Киеве, чтобы встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но он к прихожанам УПЦ не вышел и зашел в здание парламента через черный ход, рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. В субботу прихожане Украинской православной церкви провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви – ред.)" и другие."Сегодня более 10 тысяч верующих Украинской православной церкви пришли к Верховной раде, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем и высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий. К сожалению, они не смогли это сделать. Вместо того, чтобы выйти к верующим, он прошел в Раду через черный ход", - сказал митрополит Климент.Он напомнил, что согласно Евангелию, "добрый пастырь входит через врата, а наемник, который расхищает стадо, лазит через забор".Ранее в разговоре с РИА Новости митрополит Климент заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины". По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210730/obraschenie-1743671963.html

https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, украинская православная церковь, константинопольский патриархат