Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210821/kiev-1746706789.html
Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве
Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве - РИА Новости, 21.08.2021
Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве
Более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви пришли в субботу к зданию Верховной рады в Киеве, чтобы встретиться с Константинопольским... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T22:03
2021-08-21T22:03
религия
в мире
украина
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1920x0_80_0_0_381d9cc478ee353f3328a0d87b834db5.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Анна Горбашова. Более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви пришли в субботу к зданию Верховной рады в Киеве, чтобы встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но он к прихожанам УПЦ не вышел и зашел в здание парламента через черный ход, рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. В субботу прихожане Украинской православной церкви провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви – ред.)" и другие."Сегодня более 10 тысяч верующих Украинской православной церкви пришли к Верховной раде, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем и высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий. К сожалению, они не смогли это сделать. Вместо того, чтобы выйти к верующим, он прошел в Раду через черный ход", - сказал митрополит Климент.Он напомнил, что согласно Евангелию, "добрый пастырь входит через врата, а наемник, который расхищает стадо, лазит через забор".Ранее в разговоре с РИА Новости митрополит Климент заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины". По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210730/obraschenie-1743671963.html
https://ria.ru/20210728/khod-1743250224.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_514:262:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6c783876070a8c11957ca96012e8f6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, украинская православная церковь, константинопольский патриархат
22:03 21.08.2021
 
Патриарх Варфоломей не вышел к православным верующим в Киеве

Представитель УПЦ Климент: в Киеве более 10 тысяч верующих ждали Варфоломея, а он к ним не вышел

© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости, Анна Горбашова. Более 10 тысяч верующих канонической Украинской православной церкви пришли в субботу к зданию Верховной рады в Киеве, чтобы встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но он к прихожанам УПЦ не вышел и зашел в здание парламента через черный ход, рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. В субботу прихожане Украинской православной церкви провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви – ред.)" и другие.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 17:36Религия
Украинские монахи призвали патриарха Варфоломея исправить свою ошибку
"Сегодня более 10 тысяч верующих Украинской православной церкви пришли к Верховной раде, чтобы встретиться с патриархом Варфоломеем и высказать свою позицию в отношении его деструктивных действий. К сожалению, они не смогли это сделать. Вместо того, чтобы выйти к верующим, он прошел в Раду через черный ход", - сказал митрополит Климент.
Он напомнил, что согласно Евангелию, "добрый пастырь входит через врата, а наемник, который расхищает стадо, лазит через забор".
"Ситуация, которая сегодня произошла, четко расставляет все акценты. Миряне Украинской православной церкви сформулировали тезисы, которые они пытались донести до патриарха Варфоломея от имени миллионов верующих граждан Украины. Но у них это не получилось – второй день Варфоломей от них прячется. К кому он приехал – сложно понять, потому что любой священнослужитель приезжает к своей пастве", - отметил собеседник агентства.
Ранее в разговоре с РИА Новости митрополит Климент заявил, что верующие канонической Украинской православной церкви хотят встретиться с приезжающим в Киев Варфоломеем, чтобы рассказать ему, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране. По его словам, захваты храмов, притеснения, издевательства над верующими "стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом".
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, на одной из улиц в Киеве. 27 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:24Религия
Зеленский раскритиковал участников крестного хода УПЦ в Киеве
В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины". По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
 
РелигияВ миреУкраинаУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния