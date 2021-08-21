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Британские военные прибыли в Киев для участия в параде ко Дню независимости

Британские военные прибыли в Киев для участия в параде ко Дню независимости - РИА Новости, 21.08.2021

Британские военные прибыли в Киев для участия в параде ко Дню независимости

Британские истребители и военнослужащие королевских ВС прибыли на Украину для участия в параде по случаю 30-й годовщины независимости страны, сообщила в субботу РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:29

2021-08-21T13:29

2021-08-21T13:29

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безопасность

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день независимости украины

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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Британские истребители и военнослужащие королевских ВС прибыли на Украину для участия в параде по случаю 30-й годовщины независимости страны, сообщила в субботу пресс-служба посольства Великобритании на Украине.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется масштабный военный парад на суше и на воде."Британские военные на параде ко Дню независимости Украины. Не упустите свой шанс увидеть, как марширует королевский кавалерийский полк, виртуозную игру оркестра британской армии и пролет величественных истребителей Typhoon королевских воздушных сил над Киевом. Британские военные прибыли на Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе", - говорится в сообщении в Twitter посольства.

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в мире, безопасность, украина, киев, великобритания, день независимости украины