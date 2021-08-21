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Хуснуллин рассказал о работе по добыче воды для Крыма в Азовском море
Хуснуллин рассказал о работе по добыче воды для Крыма в Азовском море - РИА Новости, 21.08.2021
Хуснуллин рассказал о работе по добыче воды для Крыма в Азовском море
Работа по изучению качества добытой воды под Азовским морем для нужд Крыма продолжается, результаты будут известны к концу августа - началу сентября, сообщил... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T23:44
2021-08-21T23:44
общество
республика крым
марат хуснуллин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Работа по изучению качества добытой воды под Азовским морем для нужд Крыма продолжается, результаты будут известны к концу августа - началу сентября, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен."Продолжаем искать дополнительные источники, где можно еще воду взять. В том числе мы ищем на Азовском море. У нас там найдена вода. Пока ее качество мы смотрим. Смотрим, какой объем. Думаю, что где-то-то к концу августа - началу сентября мы уже будем иметь информацию, какого качества эта вода, можно ее использовать для питья или только для технических нужд, в каком объеме и какой способ добычи. Со дна моря - это тоже специфика добычи. Этим мы тоже занимаемся", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
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общество, республика крым, марат хуснуллин, россия
23:44 21.08.2021
 
Хуснуллин рассказал о работе по добыче воды для Крыма в Азовском море

Вице-премьер Хуснуллин: работа по изучению качества добытой воды под Азовским морем продолжается

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Работа по изучению качества добытой воды под Азовским морем для нужд Крыма продолжается, результаты будут известны к концу августа - началу сентября, сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщил, что первая партия воды для возможного питьевого водоснабжения Крыма добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен.
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"Продолжаем искать дополнительные источники, где можно еще воду взять. В том числе мы ищем на Азовском море. У нас там найдена вода. Пока ее качество мы смотрим. Смотрим, какой объем. Думаю, что где-то-то к концу августа - началу сентября мы уже будем иметь информацию, какого качества эта вода, можно ее использовать для питья или только для технических нужд, в каком объеме и какой способ добычи. Со дна моря - это тоже специфика добычи. Этим мы тоже занимаемся", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".
Крым испытывал проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
 
ОбществоРеспублика КрымМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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