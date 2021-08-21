https://ria.ru/20210821/karelin-1746702045.html

Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею

Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею - РИА Новости, 21.08.2021

Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею

Сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева передали Ейскому... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:58

2021-08-21T20:58

2021-08-21T20:58

краснодарский край

ейск

ейский район

елена цунаева

александр карелин

без срока давности

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени Самсонова в Краснодарском крае фотографии Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, сообщили РИА Новости в фонде Карелина.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид". Ранее в фонде Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ России документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле."Сегодня в Ейске прошли мероприятия, посвященные памяти 214 воспитанников детского дома Ейска, зверски убитых в 1942 году нацистами и их пособниками. В них приняли участие Елена Цунаева, Александр Карелин", - сообщили в фонде.Гости посетили школу-интернат, где проживали и обучались погибшие при геноциде дети, возложили цветы у памятника погибшим воспитанникам детского дома на Старом кладбище в Ейске."Александр Карелин и Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени В. В. Самсонова фотографии из личного архива одного из выживших в трагедии ребенка – Климентия Тена", - добавили в фонде.Директор музея Марина Сидоренко говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска. Она считает, что необходимо окончательно раскрыть то преступление и найти первоначальное захоронение детей, благодаря новым открывающимся обстоятельствам сделать это будет более вероятно.В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.

https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html

https://ria.ru/20210606/rossiya-1735872648.html

https://ria.ru/20210407/khuber-1727288221.html

краснодарский край

ейск

ейский район

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краснодарский край, ейск, ейский район, елена цунаева, александр карелин, без срока давности