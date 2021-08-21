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Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею
Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею - РИА Новости, 21.08.2021
Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею
Сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева передали Ейскому... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:58
2021-08-21T20:58
краснодарский край
ейск
ейский район
елена цунаева
александр карелин
без срока давности
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени Самсонова в Краснодарском крае фотографии Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, сообщили РИА Новости в фонде Карелина.В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид". Ранее в фонде Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ России документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле."Сегодня в Ейске прошли мероприятия, посвященные памяти 214 воспитанников детского дома Ейска, зверски убитых в 1942 году нацистами и их пособниками. В них приняли участие Елена Цунаева, Александр Карелин", - сообщили в фонде.Гости посетили школу-интернат, где проживали и обучались погибшие при геноциде дети, возложили цветы у памятника погибшим воспитанникам детского дома на Старом кладбище в Ейске."Александр Карелин и Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени В. В. Самсонова фотографии из личного архива одного из выживших в трагедии ребенка – Климентия Тена", - добавили в фонде.Директор музея Марина Сидоренко говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска. Она считает, что необходимо окончательно раскрыть то преступление и найти первоначальное захоронение детей, благодаря новым открывающимся обстоятельствам сделать это будет более вероятно.В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html
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краснодарский край
ейск
ейский район
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краснодарский край, ейск, ейский район, елена цунаева, александр карелин, без срока давности
20:58 21.08.2021
 
Фонд Карелина передал фото выжившего при убийствах нацистами в Ейске музею

Фонд Карелина передал фото мальчика, выжившего при убийствах нацистами детей в Ейске, местному музею

© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. СамсоноваУбийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Сенатор, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени Самсонова в Краснодарском крае фотографии Климентия Тена, выжившего при убийствах нацистами воспитанников детского дома в Ейске, сообщили РИА Новости в фонде Карелина.
В октябре 2019 года Управление ФСБ по Краснодарскому краю рассекретило документы, которые раскрывали трагические детали гибели воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости опубликовали серию материалов, рассказывающих об этом зверском преступлении нацистов. Из актов об исследовании братских могил и эксгумированных тел удалось узнать их фамилии, даты рождения, места прибытия и национальности. СК России возбудил уголовное дело по статье "геноцид". Ранее в фонде Карелина рассказали РИА Новости, что после работы с рассекреченными ФСБ России документами удалось найти выжившего – Климентия Тена, во время трагедии он находился на сельхозработах в поле.
Здание Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 03:12
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
"Сегодня в Ейске прошли мероприятия, посвященные памяти 214 воспитанников детского дома Ейска, зверски убитых в 1942 году нацистами и их пособниками. В них приняли участие Елена Цунаева, Александр Карелин", - сообщили в фонде.
Гости посетили школу-интернат, где проживали и обучались погибшие при геноциде дети, возложили цветы у памятника погибшим воспитанникам детского дома на Старом кладбище в Ейске.
"Александр Карелин и Елена Цунаева передали Ейскому историко-краеведческому музею имени В. В. Самсонова фотографии из личного архива одного из выживших в трагедии ребенка – Климентия Тена", - добавили в фонде.
Директор музея Марина Сидоренко говорила РИА Новости, что чудовищное преступление, совершенное 9-10 октября 1942 года, можно считать самой страшной страницей военных лет в истории Ейска. Она считает, что необходимо окончательно раскрыть то преступление и найти первоначальное захоронение детей, благодаря новым открывающимся обстоятельствам сделать это будет более вероятно.
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 14:20
В России создали петицию о признании геноцида советского народа нацистами
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом – около 300 детей-инвалидов и воспитателей. В конце лета 1942 года город оккупировали гитлеровцы. 9-10 октября того же года гитлеровцы умертвили 214 детей в машинах-"душегубках". Как следует из рассекреченных документов, несчастных вывозили из детдома на грузовиках, причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, гитлеровцы бросали в машины силой. На вопросы детей, что происходит и куда их везут, звучали ответы: "В Краснодар на лечение", "В баню", "Грузить семечки".
По имеющимся данным, нацисты вывозили детей в сторону поселка Симоновка Ейского района, где убитых газами "душегубок" сгружали в противотанковые рвы. После освобождения Ейска от оккупации 5 февраля 1943 года это страшное убийство расследовали две комиссии, после чего состоялось перезахоронение останков убитых в центре города. Однако, предположительно, перезахоронены были не все.
Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых бывшие руководители гитлеровской Германии - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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СМИ рассказали, как США и Германия укрывали нациста Хубера
Установлено, что во время оккупации в Краснодарском крае действовала зондеркоманда "СС-10А" во главе с Куртом Кристманом. В распоряжении этого подразделения имелись мобильные газовые камеры. Именно каратели из "СС-10А" при содействии коменданта Ейска Кандлера, начальника местного гестапо Бедедекера и врача гестапо Штрауха осуществили массовое убийство 9-10 октября 1942 года.
 
Краснодарский крайЕйскЕйский районЕлена ЦунаеваАлександр КарелинБез срока давности
 
 
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