Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель
Украинские журналисты попавших под санкции телеканалов обратились к Меркель с просьбой о встрече
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о встрече, говорится в совместном заявлении журналистов, опубликованном на сайте телеканала "Перший незалежний" (Первый независимый), который был образован коллективами "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
"Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью (визита Меркель на Украину – ред.) для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью", - говорится в обращении на сайте телеканала.
Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию.
"Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека", - говорится в обращении.