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Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель

Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель - РИА Новости, 21.08.2021

Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель

Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T13:52

2021-08-21T13:52

2021-08-21T13:52

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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о встрече, говорится в совместном заявлении журналистов, опубликованном на сайте телеканала "Перший незалежний" (Первый независимый), который был образован коллективами "112 Украина", NewsOne и ZIK.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию."Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746657638.html

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