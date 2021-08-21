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Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель
Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель - РИА Новости, 21.08.2021
Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель
Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T13:52
2021-08-21T13:52
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общество
украина
германия
владимир зеленский
верховная рада украины
виктор медведчук
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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о встрече, говорится в совместном заявлении журналистов, опубликованном на сайте телеканала "Перший незалежний" (Первый независимый), который был образован коллективами "112 Украина", NewsOne и ZIK.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию."Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека", - говорится в обращении.
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политика, в мире, общество, украина, германия, владимир зеленский, верховная рада украины, виктор медведчук, 112 украина , тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь
13:52 21.08.2021
 
Украинские журналисты закрытых телеканалов обратились к Меркель

Украинские журналисты попавших под санкции телеканалов обратились к Меркель с просьбой о встрече

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов "112.Украина" и ZIK на платформе видеохостинга YouTube
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 авг - РИА Новости. Журналисты попавших под санкции телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о встрече, говорится в совместном заявлении журналистов, опубликованном на сайте телеканала "Перший незалежний" (Первый независимый), который был образован коллективами "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
"Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью (визита Меркель на Украину – ред.) для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью", - говорится в обращении на сайте телеканала.
Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию.
"Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека", - говорится в обращении.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
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