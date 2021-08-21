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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/kabul-1746701648.html
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле - РИА Новости, 21.08.2021
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле
Демонстраций против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), взявших под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана,... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:50
2021-08-21T22:19
в мире
кабул (город)
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Демонстраций против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), взявших под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана, в столице страны нет, заявил российский посол Дмитрий Жирнов."Демонстраций против талибов нет", - сказал посол.Он добавил, что "восьмые сутки подряд (в Кабуле) все хорошо".Он отметил, что в субботу проехал по городу и там "все хорошо"."Свадьбу видели. Открыты магазины, лавчонки, все идёт своим чередом, дорожное движение нормальное. Доехали до аэропорта, талибы начали наводить порядок там", - сказал посол, описывая ситуацию в Кабуле.Ранее СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Посол рассказал, что женщины на улицах Кабула спокойно гуляют с детьми, волосы у них покрыты платками, а лица открыты.* Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, кабул (город), россия
20:50 21.08.2021 (обновлено: 22:19 21.08.2021)
 
Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле

Посол России в Афганистане Жирнов: до талибов Кабул превращался в проходной двор ИГ*

© REUTERSЛюди в аэропорту Кабула. Кадр видео
Люди в аэропорту Кабула. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© REUTERS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Демонстраций против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), взявших под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана, в столице страны нет, заявил российский посол Дмитрий Жирнов.
"Демонстраций против талибов нет", - сказал посол.
Он добавил, что "восьмые сутки подряд (в Кабуле) все хорошо".
"Жизнь не просто вернулась в нормальное русло. Дело в том, что до талибов нормального русла не было, потому что в Кабуле орудовали игиловцы (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ - ред.). Фактически Кабул до талибов превратился в проходной двор ИГИЛ*", - сказал российский дипломат.
Он отметил, что в субботу проехал по городу и там "все хорошо".
"Свадьбу видели. Открыты магазины, лавчонки, все идёт своим чередом, дорожное движение нормальное. Доехали до аэропорта, талибы начали наводить порядок там", - сказал посол, описывая ситуацию в Кабуле.
Стрельба в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 21:51Захват власти в Афганистане талибами
Посол России в Кабуле пообещал помочь гражданам бывших советских республик
Ранее СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.
Посол рассказал, что женщины на улицах Кабула спокойно гуляют с детьми, волосы у них покрыты платками, а лица открыты.

"На салонах красоты никто не замазывал женские фотографии, как о том сообщили западные СМИ", - сказал посол в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

* Террористические организации, запрещенные в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Россия
 
 
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