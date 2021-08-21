https://ria.ru/20210821/kabul-1746701648.html

Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле

Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле - РИА Новости, 21.08.2021

Посол России в Афганистане оценил ситуацию в Кабуле

Демонстраций против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), взявших под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана,... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:50

2021-08-21T20:50

2021-08-21T22:19

в мире

кабул (город)

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Демонстраций против талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), взявших под контроль Кабул и большую часть территории Афганистана, в столице страны нет, заявил российский посол Дмитрий Жирнов."Демонстраций против талибов нет", - сказал посол.Он добавил, что "восьмые сутки подряд (в Кабуле) все хорошо".Он отметил, что в субботу проехал по городу и там "все хорошо"."Свадьбу видели. Открыты магазины, лавчонки, все идёт своим чередом, дорожное движение нормальное. Доехали до аэропорта, талибы начали наводить порядок там", - сказал посол, описывая ситуацию в Кабуле.Ранее СМИ сообщали, что в Кабуле после прихода талибов к власти начали закрашивать изображения женщин на стенах салонов красоты.Посол рассказал, что женщины на улицах Кабула спокойно гуляют с детьми, волосы у них покрыты платками, а лица открыты.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746705962.html

кабул (город)

россия

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в мире, кабул (город), россия