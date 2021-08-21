https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html

Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти

Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти - РИА Новости, 21.08.2021

Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти

Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в... РИА Новости, 21.08.2021

2021-08-21T20:45

2021-08-21T20:45

2021-08-21T20:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить", - сказал посол в интервью немецкому изданию Spiegel.Дипломат также рассказал, что еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насильственным методам и кровопролитию. "Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани", - отметил Жирнов.Он также добавил, что из различных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя "цивилизованно".Комментируя сообщения о том, что боевики движения убили родственника одного из западных журналистов, посол сказал, что подобные новости стоит тщательно проверять, так как в стране, прежде всего за пределами Кабула, орудуют банды, выдающие себя за талибов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210821/afganistan-1746693599.html

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-21T20:45 true PT1M20S

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в мире, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов