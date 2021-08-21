Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти - РИА Новости, 21.08.2021
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:45
2021-08-21T20:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31f378a8f1a009cbc5eee8c2f4bf1380.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить", - сказал посол в интервью немецкому изданию Spiegel.Дипломат также рассказал, что еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насильственным методам и кровопролитию. "Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани", - отметил Жирнов.Он также добавил, что из различных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя "цивилизованно".Комментируя сообщения о том, что боевики движения убили родственника одного из западных журналистов, посол сказал, что подобные новости стоит тщательно проверять, так как в стране, прежде всего за пределами Кабула, орудуют банды, выдающие себя за талибов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746693599.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-21T20:45
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_97a89cf4cae5200a65645f9b398a377e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов
20:45 21.08.2021
 
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти

Посол Жирнов: Россия будет наблюдать за талибами, хотя первые дни у власти оцениваются позитивно

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации "Талибана" во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву
Мулла Абдул Гани Барадар вместе с другими членами делегации Талибана во время прибытия на международную мирную конференцию в Москву - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.
"Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить", - сказал посол в интервью немецкому изданию Spiegel.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 19:16Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили, что обеспечивают безопасность иностранных военных
Дипломат также рассказал, что еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насильственным методам и кровопролитию. "Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани", - отметил Жирнов.
Он также добавил, что из различных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя "цивилизованно".
Комментируя сообщения о том, что боевики движения убили родственника одного из западных журналистов, посол сказал, что подобные новости стоит тщательно проверять, так как в стране, прежде всего за пределами Кабула, орудуют банды, выдающие себя за талибов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанДмитрий Жирнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники OneWeb
06:01При наводнении в Теннесси погибли десять человек
05:48К востоку от Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 5.2
05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
05:20Трамп заявил, что американские военные могут вернуться в Афганистан
05:06В Ирландии найден 1600-летний деревянный идол
04:50Власти Японии выясняют гражданство "попросившего убежище россиянина"
04:43Трамп обвинил Байдена в "величайшем военном унижении в истории США"
04:17"Происходит невообразимое": в Раде рассказали, что позволяет себе Зеленский
04:11У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,9
04:10Назван простой способ защитить номер банковской карты от мошенников
03:13Названы приложения, “съедающие” память смартфона
02:12Россиянам назвали признаки самых надежных валют
02:10Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
01:49В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО
01:47"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
01:37Киселев назвал Зеленского случайной фигурой во власти
01:33Киселев назвал проекты Киева по возвращению Крыма "бродячим цирком"
01:28Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
01:22Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Лента новостейМолния