https://ria.ru/20210821/kabul-1746701171.html
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти - РИА Новости, 21.08.2021
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в... РИА Новости, 21.08.2021
2021-08-21T20:45
2021-08-21T20:45
2021-08-21T20:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
дмитрий жирнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31f378a8f1a009cbc5eee8c2f4bf1380.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить", - сказал посол в интервью немецкому изданию Spiegel.Дипломат также рассказал, что еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насильственным методам и кровопролитию. "Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани", - отметил Жирнов.Он также добавил, что из различных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя "цивилизованно".Комментируя сообщения о том, что боевики движения убили родственника одного из западных журналистов, посол сказал, что подобные новости стоит тщательно проверять, так как в стране, прежде всего за пределами Кабула, орудуют банды, выдающие себя за талибов.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210821/afganistan-1746693599.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746422114_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_97a89cf4cae5200a65645f9b398a377e.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-21T20:45
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан, дмитрий жирнов
Российский посол позитивно оценил первые действия талибов у власти
Посол Жирнов: Россия будет наблюдать за талибами, хотя первые дни у власти оцениваются позитивно
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.
Первые дни движения "Талибан"* у власти в Афганистане
можно оценить позитивно, тем не менее Россия будет внимательно наблюдать за талибами, сказал посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов
.
"Теперь мы будем внимательно наблюдать за талибами, мы не делаем поспешных выводов. Опыт первых пяти дней оценивается позитивно, но они должны это подтвердить", - сказал посол в интервью немецкому изданию Spiegel
.
Дипломат также рассказал, что еще в мае пришел к осознанию, что талибы не будут прибегать к насильственным методам и кровопролитию. "Всем уже давно стало ясно, что большинство афганцев отвергают правительство Ашрафа Гани, даже многие из его приближенных. Можно было предвидеть, что никто не станет по-настоящему защищать Гани", - отметил Жирнов.
Он также добавил, что из различных источников поступала информация о том, что талибы решили вести себя "цивилизованно".
Комментируя сообщения о том, что боевики движения убили родственника одного из западных журналистов, посол сказал, что подобные новости стоит тщательно проверять, так как в стране, прежде всего за пределами Кабула
, орудуют банды, выдающие себя за талибов.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.